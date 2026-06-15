美伊停火金價止跌彈2%！　華爾街敲碗「和平協議簽了才算」

▲ 黃金示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國與伊朗達成初步和平協議，市場對中東戰火升溫的憂慮降溫，油價急殺、美元走弱，也讓先前承壓的黃金價格止跌反彈。現貨金價15日一度上漲2%，站上每盎司4300美元，觸及6月9日以來高點，不過華爾街分析師提醒，協議尚未正式簽署，投資人仍不敢完全買單。

根據《路透》報導，美國與伊朗官員表示，雙方已達成結束衝突的初步協議，消息推低油價，並緩解市場對通膨與更高利率的擔憂。截至格林威治時間0122，現貨黃金上漲2%，報每盎司4304.11美元；8月交割的美國黃金期貨也上漲2%，至每盎司4325.20美元。

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美國與伊朗官員指出，雙方已就結束戰爭、停止美國對伊朗封鎖，以及重新開放荷莫茲海峽的框架達成一致。巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫則在社群平台X發文表示，這項協議將於6月19日在瑞士正式簽署。

停火消息帶動市場風險情緒回溫，國際油價下跌逾4%，美元也跌至10日低點。由於黃金以美元計價，美元轉弱使黃金對其他貨幣持有者來說更便宜，成為推升金價的因素之一。

KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示，油價下跌與美元走軟，源於地緣政治風險下降，以及市場預期荷莫茲海峽將重新開放，這些因素有助於平息通膨預期，也為貴金屬帶來近幾週最有利的順風。不過他也提醒，金價漲勢能否延續，仍取決於和平協議能維持多久。

《CNBC》也指出，黃金成為這波市場反應中的特殊訊號。Global X ETFs投資策略師Billy Leung表示，在單純的風險偏好交易中，隨著地緣政治風險溢價消退，黃金理應遭到拋售，但金價仍守在4300美元附近，顯示市場尚未完全相信這項協議。

eToro亞太區首席分析師Josh Gilbert也警告，這項協議實際上要到6月19日才會正式簽署，目前細節仍有限，而這場衝突過去已多次證明，市場消息可能瞬間逆轉。

金價先前在美國與以色列對伊朗開戰後反而走跌。報導指出，自2月底戰事爆發以來，金價已下跌約20%，主要受到油價飆升推高通膨疑慮、進而升高利率將維持高檔更久的預期影響。雖然黃金傳統上被視為抗通膨資產，但在高利率環境下，持有不孳息黃金的機會成本增加，反而削弱其吸引力。

通膨壓力淡化！美國升息預期迅速下降

根據CME FedWatch工具，在和平協議消息傳出後，市場對美國12月升息的預期已降至47%，低於上週的69%。分析人士認為，若能源價格持續回落，將有助減輕通膨壓力，也可能讓市場重新評估聯準會後續利率路徑。

華僑銀行在報告中指出，貨幣貶值疑慮、財政風險，以及持續的地緣政治碎片化，仍支撐黃金長期需求；若能源帶動的通膨壓力進一步緩和，相關題材可能重新獲得市場關注。