美伊停火震撼超級央行周！　華爾街升息押注大轉彎

▲美國總統川普（Donald Trump）與伊朗和平協議簽署內容牽動華爾街敏感神經。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美伊和平協議趕在「超級央行周」前夕發布，雖然雙方尚未正式簽約，但市場已搶先押注利率政策轉向。華爾街交易員對聯準會12月升息1碼的預期，已從上周約80%快速降至約60%，美債價格同步走揚，殖利率全線下滑。

根據《彭博》報導，在美伊達成結束戰爭協議的消息傳出後，美國公債殖利率曲線全面下行，各天期殖利率皆走低，其中以較短天期債券反應最明顯，因短債通常對貨幣政策變化最為敏感。

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這波升息押注「大轉彎」的關鍵，在於能源價格急速降溫。隨著美伊協議有望結束衝突，市場預期美國對伊朗封鎖將解除、荷莫茲海峽重新開放，布蘭特原油下跌約4%，使投資人下修對通膨再起的擔憂。

對債市而言，油價下跌代表通膨壓力可能緩和，也削弱聯準會維持鷹派立場、甚至再度升息的理由。美債價格與殖利率呈反向走勢，當資金買進美債、推升債券價格時，殖利率便會下滑；這次美債殖利率全線走低，正反映市場正在重新評估通膨與利率前景。

短天期美債之所以領漲，是因為其價格最容易受到聯準會政策利率預期牽動。當交易員認為升息機率下降，短債殖利率通常會率先回落；相較之下，長天期公債還會受到經濟成長、財政赤字與長期通膨預期等因素影響。

美伊停火消息也讓本周主要央行決策更受矚目。投資人除了關注聯準會政策會議，也將緊盯各國央行對通膨、能源價格與經濟前景的最新說法。若油價持續回落，市場可能進一步押注央行緊縮壓力下降。

不過，這項和平協議仍尚未正式簽署，後續執行風險仍在。市場人士指出，若協議順利落實，且荷莫茲海峽航運恢復正常，原油供給風險將進一步下降，通膨疑慮可能持續緩和；但若協議生變、油價反彈，美債殖利率與Fed升息押注仍可能快速逆轉。