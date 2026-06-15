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7檔台股ETF年化配息率破10%　00919、00934、00896今最後上車日

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊和談露曙光，激勵今（15）日台股噴漲千餘點，重返4萬5千點，統計本周今（15）日起至19日即將除息台股ETF且年化配息率超過10%以上，分別群益台灣精選高息（00919）等7檔，00919、中信成長高股息（00934）、中信綠能及電動車(00896)今最後上車日。

▲▼群益投信7檔ETF。（圖／記者巫彩蓮攝）

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本周共21檔台股ETF將除息，吸引351萬121位受益人關注，年化配息率超過10%有00919、復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、00934、00896、主動第一金台股優ETF（00994A）、FT臺灣永續高息（00961）等7檔，本周除息高峰日為明（16） 日共14檔，最後買進日為今日。

市場法人表示，00919本次配息金額1元創新高，且已連續13季維持10% 以上年化配息率，投資人可多留意相關投資契機，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，以00919為例，00919選股邏輯為大型股及高金融股配置比重，波動度降低更加適合長期存股。而金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

00919基金經理人謝明志表示，台股雖高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF。
 

關鍵字： 標籤:**台股高息ETF金融股配息率投資策略

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