三星晶圓代工止血無期！高層首認2027轉盈不容易　恐等到2028

▲三星電子。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

三星電子晶圓代工事業虧損何時止血備受市場關注。不過，三星晶圓代工事業負責人韓晉萬（Han Jin-man）近日首度坦言，即使到了2027年要實現獲利仍不容易，最快可能要等到2028年才有機會轉虧為盈，顯示公司對晶圓代工事業復甦時程看法較市場預期保守。

根據韓媒《Business Korea》報導，韓晉萬12日在三星電子DS（Device Solutions）部門晶圓代工事業內部經營說明會上表示，「明年要讓晶圓代工事業轉虧為盈看起來並不容易，但2028年達成獲利的可能性相當高。」

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目前市場普遍預期，三星非記憶體事業，包括晶圓代工與System LSI部門，今年營運虧損可望較去年收斂，全年虧損規模約落在2兆至3兆韓元（約14億至21億美元）之間，甚至有部分分析師認為最快明年就有機會轉盈。

不過，韓晉萬的說法顯示，三星內部對轉虧為盈時程仍採取相對保守態度。

他指出，目前晶圓代工事業面臨多項挑戰，包括以手機晶片客戶為主的營收結構尚未完全改善、先進製程技術成熟度仍待提升、部分訂單獲利能力偏低，以及成熟製程營運策略有待調整等因素，都影響整體獲利表現。

此外，三星近期與工會達成協議後，新增以半導體事業績效為基礎的特別績效獎金制度，獎金規模相當於半導體部門獲利的10.5%，也被視為未來成本壓力來源之一。

韓晉萬坦言，「造成虧損最終仍是經營層的責任」，未來將透過調整接單結構與改革營運模式改善獲利能力。

在產品策略方面，三星未來將同步強化2奈米等先進製程競爭力，同時鞏固主流製程市場地位。不過對目前仍有獲利的8吋晶圓代工業務，韓晉萬則表示，由於市場競爭日趨激烈，未來將逐步淡出相關業務。

儘管虧損壓力仍在，三星近期持續爭取大型客戶訂單。除了先前取得特斯拉價值165億美元的AI6晶片代工合約外，也負責生產AI晶片新創Groq使用的LPU（Language Processing Unit），市場近期亦傳出三星有機會取得Google下一代TPU關鍵晶片訂單。

此外，三星位於美國德州泰勒（Taylor）的2奈米晶圓廠正持續建設中，預計今年底開始初步運作，明年陸續投入主要客戶產品量產，成為三星挑戰台積電先進製程市場的重要據點。