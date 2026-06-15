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台灣順豐推動低碳物流、導入電動車隊　首季在台貨代業績年增180%

▲順豐今年再新增16台電動三輪機車。（圖／順豐提供）

▲順豐今年再新增16台電動三輪機車。（圖／順豐提供）

記者張佩芬／台北報導

在全球淨零減碳與供應鏈重組趨勢下，物流業角色正從傳統運輸服務，逐步轉型為企業提升永續與國際競爭力的重要夥伴。台灣順豐近年積極推動ESG策略，導入電動三輪機車，透過低碳運輸、數位化管理及跨境服務升級，協助企業在全球市場中兼顧效率與永續發展。公司今年首季在台灣貨運代理業績年增180%。

為降低運輸碳排，台灣順豐持續推動車隊汰舊換新，針對全台近千台貨車與機車，每年編列預算汰換4%老舊柴油車。自2023年起導入電動機車車隊後，今年再新增16台電動三輪機車，優先投入都會區與短程配送，強化最後一哩低碳物流能力，同時提升配送效率。

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在碳管理方面，台灣順豐於2026年啟動碳盤查計畫，建立涵蓋車輛燃油使用及辦公室用電等排放來源的管理制度，逐步提升營運碳排透明度，作為後續減碳與碳中和策略基礎。

除了推動低碳運輸，台灣順豐也持續深化營運數位化與節能管理。自2022年起，公司陸續將報單、稅單、帳單及內部行政流程導入線上作業，降低紙張使用與行政成本，並推出「月結管家系統」及無紙化帳單服務，提供企業客戶即時線上查詢帳務資料。截至2026年第一季，新簽企業客戶已全面採用無紙化帳單，既有客戶使用率亦超過99%，預計2026年底全面達成帳單無紙化目標。此外，出口正式報關單也已全面無紙化，持續擴大數位應用範疇，提升整體營運效率與環境效益。

▲順豐今年首季在台灣貨運代理業績年增180%。。（圖／順豐提供）

▲順豐今年首季在台灣貨運代理業績年增180%。（圖／順豐提供）

在推動數位轉型的同時，公司也持續導入智慧管理工具，提升車隊營運效率。以停車管理為例，已全面導入線上停車代繳服務，可即時掌握全台車輛停車紀錄，並簡化過往人工催繳及逐筆核銷流程，不僅有效降低行政作業負擔，實現費用一站式管理與人力資源優化，更透過減少紙本作業需求，落實節能減碳目標，進一步提升車隊管理效率。

因應全球供應鏈重組與企業分散布局趨勢，台灣順豐近年持續拓展東北亞與東南亞市場，服務範圍涵蓋日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南及泰國等地。隨著企業海外布局需求升溫，今年第一季國際快遞服務業務量穩健成長。

其中東北亞市場較去年同期成長17.5%，在跨境電商及消費需求帶動下，以日本市場成長19.2%表現最為亮眼；東南亞方面，越南市場業務量較去年同期成長13.3%，顯示企業供應鏈布局逐步向新興市場延伸，並持續推升跨境物流需求。

同時，台灣順豐持續深化貨運代理服務，整合空海聯運、特貨承攬及報關諮詢等一站式解決方案，協助企業降低跨境營運門檻與出口風險。隨著企業加速拓展海外市場，貨運代理業務表現亮眼，今年第一季貨運代理業績較去年同期成長180%，未來將持續強化國際物流服務能量，協助客戶建立更具彈性與韌性的全球供應鏈。

台灣順豐總經理潘逸俊表示：「物流不只是運輸服務，更是企業供應鏈永續的重要環節。隨著國際市場對ESG要求持續提高，企業在選擇物流夥伴時，也更加重視低碳管理與供應鏈韌性。」未來公司將持續深化綠色物流與數位轉型，並透過跨境服務升級、智慧管理及低碳運輸布局，協助企業在全球供應鏈變動下提升營運韌性與國際市場競爭力。

關鍵字： 台灣順豐低碳物流電動車隊首季貨代業績年增180%

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