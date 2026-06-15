基隆港數位防護牆上線　AI鷹眼守護國門，不明船舶無所遁逃

▲基隆港不明船舶辨識系統呈現的畫面。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司為建構國家級智慧港口安全網，強化港口安全與智慧化管理效能，基隆港緊急應變中心已完成監控系統精進，導入高解析影像系統及不明船舶辨識機制，該分公司於基隆港建置24小時不間斷的數位防護牆，有效應對漁商船共用航道的複雜環境，全面強化國門安全韌性。

基隆港地理條件特殊，有漁船與商船進出共用航道之情形，港區船舶進出情形複雜，為避免不明船舶入侵事件發生，特於堤口建置「不明船舶辨識系統」，透過船舶自動識別系統(AIS)及AI影像分析技術，針對未開啟AIS或航跡異常船舶進行即時辨識與告警，協助值勤人員及早掌握異常動態並第一時間聯繫海巡及港警進行攔截，建立全天候數位防護牆，強化預警及縮短處置時間。

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全新的智慧監控平台打破了過去「單一影像監看」的限制，一屏掌握各區監視畫面，縮短資訊落差，建立即時通報與相互支援機制，確保發現異常時，能迅速通知海巡、港警等相關公部門量能進行聯合處置。

該分公司基隆港緊急應變中心強調，本次系統升級是落實交通部智慧化政策的重要里程碑。未來將持續精進AI演算法與監控機制，提升港口整體安全韌性與數位化管理效能，朝向「智慧強港」的全球競爭力目標穩健推進，守護每一艘進出港口船舶的安全。