台股收漲1227點史上第8大　台積電漲65元至今日最高2375

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲1227.95點，為史上單日第8大漲點，以45396.99點作收，漲幅2.78％，成交量1兆639.92億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲278.83點開出，指數開高走高，盤中最高達45483.63點，最低44447.87點，終場收在45396.99點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲65元來到2375元，漲幅2.81％；鴻海（2317）上漲7元至267.5元；聯發科（2454）上漲290元至4470元；廣達（2382）下跌2元來到370元；長榮（2603）下跌3.5元至224.5元。
今天漲幅前5名個股為倍利科（7822）上漲100元，漲幅10％；鈞寶（6155）上漲8.2元，漲幅10％；鼎元（2426）上漲6.8元，漲幅10％；光罩（2338）上漲4.9元，漲幅10％；閎暉（3311）上漲3.75元，漲幅9.99％。
跌幅前5名個股則為來億-KY（6890）下跌25.5元，跌幅9.96％；富邦媒（8454）下跌35.5元，跌幅9.96％；豐泰（9910）下跌8.7元，跌幅9.91％；森崴能源（6806）下跌0.4元，跌幅9.9％；悅城（6405）下跌6.8元，跌幅9.81％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|倍利科（7822）
|1100.0
|▲100.0
|▲10.0％
|鈞寶（6155）
|90.2
|▲8.2
|▲10.0％
|鼎元（2426）
|74.8
|▲6.8
|▲10.0％
|光罩（2338）
|53.9
|▲4.9
|▲10.0％
|閎暉（3311）
|41.3
|▲3.75
|▲9.99％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|來億-KY（6890）
|230.5
|▼25.5
|▼9.96％
|富邦媒（8454）
|321.0
|▼35.5
|▼9.96％
|豐泰（9910）
|79.1
|▼8.7
|▼9.91％
|森崴能源（6806）
|3.64
|▼0.4
|▼9.9％
|悅城（6405）
|62.5
|▼6.8
|▼9.81％
資料來源：證交所
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