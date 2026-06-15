台股收漲1227點史上第8大　台積電漲65元至今日最高2375

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲1227.95點，為史上單日第8大漲點，以45396.99點作收，漲幅2.78％，成交量1兆639.92億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲278.83點開出，指數開高走高，盤中最高達45483.63點，最低44447.87點，終場收在45396.99點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲65元來到2375元，漲幅2.81％；鴻海（2317）上漲7元至267.5元；聯發科（2454）上漲290元至4470元；廣達（2382）下跌2元來到370元；長榮（2603）下跌3.5元至224.5元。

今天漲幅前5名個股為倍利科（7822）上漲100元，漲幅10％；鈞寶（6155）上漲8.2元，漲幅10％；鼎元（2426）上漲6.8元，漲幅10％；光罩（2338）上漲4.9元，漲幅10％；閎暉（3311）上漲3.75元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為來億-KY（6890）下跌25.5元，跌幅9.96％；富邦媒（8454）下跌35.5元，跌幅9.96％；豐泰（9910）下跌8.7元，跌幅9.91％；森崴能源（6806）下跌0.4元，跌幅9.9％；悅城（6405）下跌6.8元，跌幅9.81％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 倍利科（7822） 1100.0 ▲100.0 ▲10.0％ 鈞寶（6155） 90.2 ▲8.2 ▲10.0％ 鼎元（2426） 74.8 ▲6.8 ▲10.0％ 光罩（2338） 53.9 ▲4.9 ▲10.0％ 閎暉（3311） 41.3 ▲3.75 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 來億-KY（6890） 230.5 ▼25.5 ▼9.96％ 富邦媒（8454） 321.0 ▼35.5 ▼9.96％ 豐泰（9910） 79.1 ▼8.7 ▼9.91％ 森崴能源（6806） 3.64 ▼0.4 ▼9.9％ 悅城（6405） 62.5 ▼6.8 ▼9.81％

資料來源：證交所