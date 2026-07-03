中信銀行ATM進駐金門7ELEVEN　全台突破8,000台　跨行交易即時抽Apple 3C好禮

▲金門的朋友終於敲碗成功，即將迎來期盼已久的超狂升級——中國信託銀行ATM首度登島插旗。（圖／中信提供）

消費中心／綜合報導

半夜臨時想把現金存進戶頭、出門旅遊發現皮夾空空急需現鈔，或是堆成小山的帳單等著繳清？這時候只要看到巷口超商那道溫暖的光，真的就像看到救星！雖然金門的7-ELEVEN本來就有設置ATM提供服務，但對於廣大的中國信託商業銀行(股)公司（簡稱「中信銀行」）客戶與精打細算的點數達人來說，總覺得少了點什麼。就在最近，金門的朋友終於敲碗成功，即將迎來期盼已久的超狂升級——中國信託銀行ATM首度登島插旗，讓離島的便利金融生活圈更加完美。

中信銀行為了讓大家隨時隨地都能輕鬆理財，這次再度擴大服務網，全台ATM總數直接狂飆突破8,000台大關！最讓人興奮的是，這股超商金融旋風現在正式「登島」金門！不論是在地鄉親、出外打拼的返鄉青年，還是去金門大吃貢糖、看風獅爺的觀光客，只要走進金門7-ELEVEN，就能無縫享受最流暢的金融服務。

為慶祝全台ATM突破8,000台與進駐金門，中信銀行推出為期半年的抽獎活動。自2026年7月1日至12月31日，民眾至中信銀行分行或全台7ELEVEN中信銀行ATM完成指定跨行交易，即可參加「交易即時抽」。貼心小提醒：指定交易包含跨行臺幣提款（含無卡）、存款、轉帳，以及跨行外幣提款與存款。

這次活動祭出多樣「Apple 3C大獎」，總共狂送36項！包含有大家最想要的iPhone Air手機、MacBook Neo A18 Pro筆電、iPad Air M4平板各8台，還有Apple Watch SE 3手錶12台！除了3C好物，還有100個名額可以抽中10,000點OPENPOINT，讓本來平凡到不行的跨行交易，瞬間變成像買樂透一樣讓人心跳加速。

好康還不只如此，中信銀行準備了在地專屬的限時加碼回饋！在2026年7月3日到2026年8月31日期間，只要在金門7-ELEVEN的中信銀行ATM完成指定跨行交易，就能獲得數位點。最棒的是，這個數位點1點可以直接兌換成5點OPENPOINT！活動期間限量共6萬份，而且每人每天限換2份，點數放大術直接開到滿，金門的朋友們絕對要手刀衝一波！

除了遍布全台的實體ATM據點外，中信銀行亦持續優化數位服務體驗。自2026年7月1日至9月30日，首次註冊中國信託LINE個人化服務的新用戶，即可獲得10點OPENPOINT（數量有限）。透過實體通路與LINE數位服務整合，提供更便利且貼近生活的金融服務。

活動網址：

https://ctbc.tw/APR602