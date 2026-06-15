復華創新指數傘型基金6／22開募　聚焦全球金融、AI、台股3大熱門主題

▲復華創新指數傘型基金6月22日開募。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

復華投信將於6月22日募集「復華創新指數傘型基金」，旗下包含三檔子基金，分別聚焦全球金融、AI及台股三大最熱主題，協助投資人全方位布局創新趨勢商機。

復華全球創新金融指數基金經理人廖崇文表示，該基金追蹤指數-彭博全球創新金融特選指數，除了囊括20檔優質傳統金融巨頭之外，另外20檔聚焦「數位支付」及「未來金融」兩大方向，掌握新金融生態系仍屬前期發展的投資先機。

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廖崇文進一步分析，未來金融服務新趨勢，金融科技業除發行加密貨幣外，利用區塊鏈技術，將股票、債券、房地產等實質資產代幣化。金融交易將不受限於時間、空間，並以最有效率的方式進行轉換，預估交易流量將呈幾何倍數成長，透過該檔指數型基金成分股布局，可同步掌握傳統金融巨擘轉型、Fintech起飛的鑫經濟商機。

復華全球AI動力成長指數基金經理人吳允翔表示，典範轉移帶動AI出現超大週期需求，預估隨Token應用拓展、雲端大廠加大投資力道，使算力仍供不應求，加以各國政府紛紛加速投資主權AI，從上游基建硬體至下游應用，各領域深具長期成長潛力。

吳允翔指出，復華全球AI動力成長指數基金追蹤指數為彭博全球AI 動力成長特選指數，是市面上唯一納入成長雙指數，透過未來成長性篩選及加權，從人工智慧、機器人、雲端服務及元宇宙主題，精選50檔成分股，並以基本面篩選，避開本夢比公司。彭博資訊統計(2018/3/26-2026/5/29)，彭博全球AI動力成長特選指數累積報酬率達504%，優於MSCI世界指數、納斯達克指數的168%、381%。

復華台灣菁英50指數基金經理人劉昌祚表示，該基金追蹤指數-臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數除了考量市值代表性外，更進一步納入獲利品質篩選，在貼近台股市場結構的同時，讓報酬來源更加分散，穩健參與台灣產業的長期成長。

劉昌祚指出，相較追蹤台灣加權股價指數之指數型基金需持有較多成分股，該基金透過精選50檔具獲利品質之核心企業，並採不配息，透過股息再投入，協助投資人以更聚焦、更有效率的方式參與台股長期成長，建議投資人可納入做為中長期布局台股的核心配置工具。

