台股主動式ETF規模突破7716億　今年來成長近5倍

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今年以來台灣整體ETF市場已出現結構性轉變，根據投信投顧公會最新統計顯示，主動式ETF在各類資產中的規模全面加速成長，不論是在國內股票、跨國股票或跨國債券三大主流均出現跳躍式增速，尤其國內股票型主動式ETF的規模，已自去年底的1302.95億元大幅成長至今年5月底的7716.85億元，今年以來增幅接近5倍。

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摩根投信表示，從投信投顧公會最新的數據觀察，國內股票型主動式ETF的規模，已自去年底的1302.95億元大幅成長至今年5月底的7716.85億元，今年以來增幅接近5倍；而跨國股票型與跨國債券型ETF，其規模增長幅度分別為219%與139%，主動管理策略正快速獲得本地投資人的市場認同。

摩根投信指出， 在股票型ETF方面，同樣呈現主動式產品快速崛起的趨勢，值得注意的是，主動式跨國股票ETF僅用一年時間，其存量規模已超過被動式多年累積的5分之1，顯示投資人逐步傾向透過主動策略掌握全球股市機會；至於跨國股票型主動式ETF今年以來新增779.75億元，儘管目前整體規模仍小於被動式ETF，但其成長速度約為後者的近7倍。

摩根投信表示，整體來看，不論是股票型或債券型ETF，主動式ETF的規模增速皆顯著優於被動式產品，一方面是因為基期較低，另一方面，顯示台灣投資人正從過去偏好低成本被動投資，逐步轉向更注重策略靈活度與績效表現的投資模式。隨著市場環境趨於複雜與波動性提高，主動式ETF有望與被動式ETF相互搭配，共同成為台灣ETF市場的重要引擎。

摩根投信表示，參考國外多年的經驗，可發現主動式ETF的資產規模，在增速上也是明顯領先被動式ETF，可見台灣ETF市場目前的發展，也高度符合國際現狀。

相較之下，被動式ETF雖仍掌握較大的市場份額，但今年來的規模成長力道稍嫌落後，根據投信投顧公會的數據顯示，受台股大盤指數帶動影響，今年來國內股票型被動式ETF的規模雖然成長了52%，但跨國股票型被動式ETF的規模成長只有29%，跨國債券型被動式ETF的規模不增反減少1.13%，規模縮水達340億元。

摩根投信指出， 在股票型ETF方面，同樣呈現主動式產品快速崛起的趨勢。值得注意的是，主動式跨國股票ETF僅用一年時間，其存量規模已超過被動式多年累積的5分之1，顯示投資人逐步傾向透過主動策略掌握全球股市機會；至於跨國股票型主動式ETF今年以來新增779.75億元，儘管目前整體規模仍小於被動式ETF，但其成長速度約為後者的近7倍。

相較於被動式債券ETF的規模縮水，主動式債券ETF的則逆勢增加98.97億元，顯示在利率環境變動與債市波動加劇下，今年來投資人對單純追蹤指數的固定收益資產，已產生了較過去更嚴格的要求。

