不畏台股震盪！十大人氣ETF一表看　近百萬人搶搭00981A除息

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周台股呈現漲多劇烈震盪，投資人逢低進場，受益人增加前十名的ETF中，呈現「市值型、主動式、高股息」三足鼎立，主動統一台股增長（00981A）明（16）日即將除息，單周受益人數增加3萬7682，有近百萬人卡位00981A此次除息行情，老牌市值型代表元大台灣50（0050）增加超過16萬人，元大台灣50正2（00631L）與凱基台灣TOP50（009816）也分別吸引了5.3萬及4萬人湧入。

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上周受益人增加前十名的榜單中，有三檔市值型ETF、四檔主動式ETF、三檔高股息ETF，四檔主動式ETF包括主動聯博動能50（00404A）、00981A、主動統一全球創新（00988A）、主動統一升級50（00403A）等。

由於00981A本次配息金額0.63元，且全由「資本利得」組成，也就是說領息不納入綜所稅計算、也不需繳納補充保費，因此單週受益人激增3萬7682人，總受益人數已逼近百萬大關、達99萬245人，也就是說參與本次的除息。

老牌市值型代表元大台灣50（0050）增加超過16萬人，元大台灣50正2與凱基台灣TOP50也分別吸引了5.3萬及4萬人湧入，在高股息ETF方面，群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）以及大華優利高填息30（00918），也都入榜。

法人指出，AI長線趨勢向上，大盤的拉回反而提供了投資人進場擊球點，從受益人數不減反增的趨勢來看，內資對長線基本面仍具備極大信心。好的主動式ETF無論是在抗跌力、反彈力或是攻擊力，都能超越大盤，因此逐漸成為投資新寵，建議投資人可透過定期定額長線布局。