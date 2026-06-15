人口暴減15年後財政差短破110億　財長：委外研究不代表本部立場

▲財政部長莊翠雲。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部日前委託政治大學研究少子化與繳稅趨勢報告，揭露中央政府歲入在2024年至2070年間將減少45%，推估可能於15年後出現110.06億元的差短。財政部長莊翠雲今（15）日表示，此報告因應人口結構改變，需搜集相關數據推估，作為政策參考，「不代表本部立場」。

財政部2024年委託政治大學進行「人口結構變化對我國財政永續之影響——社會預算限制式之應用與估計」研究，調查期間為2024年7月至11月，同年發布。

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立法院財委會今日審查《所得稅法》第4條、第17條修正草案，討論提高子女免稅額、幼兒學前扣除額改為「未成年扣除額」，莊翠雲出席接受質詢，民進黨立委李坤城質詢報告內容，莊翠雲指出，財政部委託政大做的研究報告鎖定國內人口結構高齡化、少子女化議題，目的在是從相關數據推估中作為政策參考，「不代表本部立場」。

莊翠雲表示，這幾年台灣經濟表現相當亮眼，今年度經濟成長率據主計總處推估可達9.64%，GDP也可維持3%以上，財政狀況相當健康。當然也要知道人口年齡結構變化對施政的影響，因此債務控管嚴謹，實際債務負擔率是22.7%，跟法律規定的40.6%還有相當大空間，遵守財政紀律，有相當大的韌性。

另外，財政部也表示，府院對育兒家庭支持度提升，相關制度落實後，未必會像研究報告一樣。