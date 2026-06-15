SpaceX上市即飆漲19%！專家拿它舉例：未來跌到100美元、還是可進場

▲SpaceX正式掛牌上市。（圖／路透）

記者萬玟伶／綜合報導

全球太空產業龍頭SpaceX正式掛牌上市後，立刻成為市場焦點。由於IPO價格每股135美元的認購需求遠超供給，不少投資人未能成功參與配售，也讓市場開始出現同一個問題：現在進場是否已經太晚？

外媒《MarketWatch》報導指出，若回顧伊隆．馬斯克（Elon Musk）旗下另一家企業Tesla的上市歷史，或許能提供部分參考答案。Tesla於2010年6月29日以每股17美元上市，首個交易日股價大漲41%。若投資人在首日收盤價23.89美元買進並持有一年，報酬率為18%，低於同期S&P500指數28%的總報酬率；持有兩年後，累積漲幅為31%，同樣落後S&P500的36%。不過若將時間拉長至五年，Tesla累積漲幅高達997%，遠高於S&P500同期120%的報酬率。

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至於SpaceX，此次IPO價格為135美元，但因認購需求過於熱烈，許多投資人未能取得股票。上市首日股價上漲19.2%，收盤來到160.95美元。對於SpaceX的投資價值，Laffer Tengler Investments執行長Nancy Tengler認為，SpaceX更適合拿來與Amazon比較，而非一般航太企業。她表示，這是一家改變人們生活方式的公司，投資人真正需要思考的是持有時間有多長，以及是否相信公司背後的技術。

Nancy Tengler指出，其團隊的投資時間範圍通常為3年、5年、7年甚至10年。即使SpaceX股價從IPO價格135美元快速下跌至100美元，也不會改變長期看法，「仍然希望參與其中」。

另一位來自Thornburg Investment Management的投資組合經理Nicholas Anderson則將焦點放在SpaceX的人工智慧業務。根據SpaceX更新後的IPO文件，公司已取得Anthropic及Google的新合約，預計每年可帶來260億美元營收。

Nicholas Anderson指出，這個數字已超過Starlink 2025年全年營收的兩倍以上，若利潤率與目前上市的AI基礎設施供應商相近，GPU租賃業務已經成為SpaceX獲利能力最高的業務。

他進一步表示，位於田納西州孟菲斯的xAI旗下Colossus 1設施，在服務Anthropic及Google合約之外，仍保有大量運算容量。目前AI運算資源供給依然十分吃緊，因此SpaceX的地面資料中心業務，可能已經創造出比公司過去26年發展其他業務更好的投資報酬。

不過，《MarketWatch》也提醒，SpaceX上市熱潮吸引大量資金湧入，在市場情緒高漲之際，投資人仍須留意追價風險，避免因錯失恐懼症（FOMO）而做出不理性的投資決策。