台股重返45K！外資大舉回補3金控　買超465億元最強10檔一次看

▲外資敲進凱基金3萬張。（圖／凱基金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
美伊今（15）日宣布達成初步停火協議，荷莫茲海峽重新開放，激勵亞股勁揚，而台股開高走高，終場重返4萬5千點，外資買超465.32億元，連續兩天回補，凱基金（2883）買超3萬張，居買超第一名個股，中信金（2891）、永豐金（2890）分居買超第二、三名，買超張數逾2萬張。
美伊停戰消息傳來，台股開高走高，終場大漲1227.95點，創下史上收盤第八大漲點，以45396.99點作收，成交金額達1兆1067.3億元。
根據證交所統計資料顯示，三大法人均站在買方，外資買超465.32億元，合計兩個交易日買超752.22億元；投信買超48.95億元；自營商買超125.24億元，其中自行買賣部分買超64.89億元，避險操作買超60.35億元，合計三大法人買超639.51億元。
今日外資買超個股、張數，分別凱基金（2883）3萬979張、長榮航（2618）3萬474張、中信金（2891）2萬6697 張、永豐金（2890）2萬4604張、華航（2610）2萬1686張、第一金（2892）1萬7529張、華邦電（2344）1萬6229張、聯合再生（3576）1萬3477張、南亞（1303）1萬2310張、國泰金（2882）1萬2274張。
今日外資賣超前十名個股、張數，分別力積電（6770）3萬4064張、聯電（2303）2萬4057張、陽明（2609）2萬1278 張、光寶科（2301）1萬9376張、華通（2313）1萬5079張、力成（6239）1萬4468 張、友達（2409）1萬2857張、至上（8112）1萬1988張、南茂（8150）1萬1541張、凌巨（8105）1萬1398張。
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