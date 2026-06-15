台泥綠能3員工涉索回扣逾5千萬　公司：全數免職、追究刑責

▲台泥綠能漁電共生畫面。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

針對台泥綠能相關人員涉嫌收受不當利益金額超過5千萬、損害公司權益，遭台南地檢署偵辦並羈押一事，台泥綠能今（15）日表示，今日已依內部規定對在職人員予以免職處分，同時法務團隊配合司法機關追究相關人員涉背信等刑事責任，並將就因此造成之公司財產損失、額外支出及商譽損害提出求償。

台泥綠能強調，若後續司法調查確認有合作廠商涉及違法行為，或違反雙方契約所約定之反貪腐及誠信經營條款，公司除終止合作關係外，亦將依契約約定追究違約責任，並請求懲罰性違約金及相關損害賠償，絕不寬貸。

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台泥綠能表示，公司已於2025年11月主動向檢調機關提出告訴，請求進一步釐清相關案件事實及責任歸屬，並追查是否尚有其他人員或合作廠商涉入相關不法行為。公司也感謝相關司法及調查機關積極偵辦本案，並將持續全力配合後續調查作業，以維護法治及企業誠信經營原則。

台泥綠能表示，本次事件除涉及個人違法失當行為外，也提醒公司必須持續精進供應鏈治理機制。由於儲能、再生能源等新興能源領域具有高度技術專業性，公司將藉由此次事件全面檢視採購規格制定、技術審查、供應商管理及內部稽核等制度，強化風險控管與監督機制，降低類似事件再次發生的可能性，持續提升公司治理及誠信經營水準。

針對台泥綠能相關人員涉嫌收受不當利益、損害公司權益，遭台南地檢署偵辦並羈押一事，台泥綠能表示，公司已於6月15日依內部規定對在職人員予以免職處分，同時法務團隊配合司法機關追究相關人員涉背信等刑事責任，並將就因此造成之公司財產損失、額外支出及商譽損害提出求償。

台泥綠能強調，若後續司法調查確認有合作廠商涉及違法行為，或違反雙方契約所約定之反貪腐及誠信經營條款，公司除終止合作關係外，亦將依契約約定追究違約責任，並請求懲罰性違約金及相關損害賠償，絕不寬貸。

台泥綠能表示，公司已於2025年11月主動向檢調機關提出告訴，請求進一步釐清相關案件事實及責任歸屬，並追查是否尚有其他人員或合作廠商涉入相關不法行為。公司也感謝相關司法及調查機關積極偵辦本案，並將持續全力配合後續調查作業，以維護法治及企業誠信經營原則。

台泥綠能表示，本次事件除涉及個人違法失當行為外，也提醒公司必須持續精進供應鏈治理機制。由於儲能、再生能源等新興能源領域具有高度技術專業性，公司將藉由此次事件全面檢視採購規格制定、技術審查、供應商管理及內部稽核等制度，強化風險控管與監督機制，降低類似事件再次發生的可能性，持續提升公司治理及誠信經營水準。