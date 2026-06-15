凱基金控響應環保大作戰　集團4公司展現減碳真功夫

▲凱基金控集團響應《巴黎協議》1.5°C溫控目標，集團子公司動員力挺，圖左至右依序為凱基證券資深副總邱媛貞、凱基人壽副總陳慧文、凱基金控副總黃耀緯、凱基銀行副總吳俊鶯。（圖／業者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基金控集團響應《巴黎協議》1.5°C溫控目標，在「低碳永續環境」策略引領下，強化氣候治理與減碳行動，並以具體成果展現集團邁向淨零排放的決心，在最新評比中，包含凱基金控、凱基銀行、凱基證券及凱基人壽，皆符合巴黎協議1.5°C溫控路徑肯定，展現全面性氣候治理能力。

《天下雜誌》以「企業減碳溫度計平台」評比全台企業減碳成效，採用聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）方法學、對應地球升溫路徑進行溫度判定。凱基金控身為台灣首家承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排的金融業，展現與國際標準接軌的永續作為，並已於2025年3月通過科學基礎減量目標（Science-based targets，簡稱SBT）驗證，積極實踐永續淨零願景。

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凱基金控透過能源轉型、發揮金融影響力等策略，朝2030年減碳42%及2040年淨零排放目標邁進，與2022年基準年相比，2025年範疇一與範疇二溫室氣體排放量已減少32.04%，大幅優於原定目標。

在能源轉型方面，集團2025年共使用約9,970.5仟度綠電，占整體用電約23.17%，並透過設備汰換與節能措施，每年推動1%節電目標，有效降低營運碳排；亦導入「廚餘零廢棄計畫」、廢食用油轉化為永續航空燃料原料，以及資訊設備再生利用等措施，積極推動循環經濟與資源管理。

在金融影響力方面，凱基金控則帶領子公司一齊推動氣候轉型相關業務。2025年凱基銀行以再生能源融資為核心，持續支持太陽能及離岸風電等能源轉型專案，綠色授信金額達新台幣約382億元，年成長逾28%；凱基人壽及中華開發資本自有資產投資於綠電及再生能源相關金額占比約七成，展現在低碳經濟結構轉型中的長期布局。另一方面，集團也透過永續發展債券與綠色金融商品推動，將資金導引至減碳與氣候調適相關領域，擴大金融對淨零轉型的實質影響力。

在集團全員參與的行動力驅動下，凱基金控於CDP（碳揭露計畫） 2025年評比中，在「氣候變遷」與「水安全」雙雙取得最高A級評等，供應商議合評估更連續兩年入選A級名單。凱基金控表示，面對全球淨零轉型趨勢，將持續深化內部碳定價機制、擴大再生能源使用及推動低碳投融資，以2050年淨零願景為目標，從自身營運延伸至金融影響力，攜手利害關係人共創永續未來。