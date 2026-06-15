荷莫茲海峽開放後需掃雷與確認開放條件　紅海能否跟著復航待觀察

▲荷莫茲海峽估計還需要經過掃雷才能安全通行。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

美國與伊朗宣布就停戰架構達成共識，美國總統川普宣布荷姆茲海峽預計本月19日簽署初步協議後重新開放，對此陽明海運前董事長謝志堅指出，荷莫茲海峽需要掃雷，開放條件還未知，估計要一到兩周才能正常航行，至於紅海是否也能跟著開放，要看未來兩個月的最終協議與以色列是否做出承諾。

陽明海運高階指出，公司需要看看今明兩天有沒有更詳細的協議內容，以及本周五協議生效後荷姆茲海峽狀況，才能決定船舶進出荷莫茲海峽的時間；歐洲籍船公司台灣公司高階則表示，荷莫茲海峽宣布開通後，估計船公司還需時間去觀察，畢竟不敢馬上拿商船的人命及財產去冒險。

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擔任美伊調解人的巴基斯坦總理夏立夫宣布，協議已於當地時間本月15日清晨達成，將於本月19日在瑞士正式簽署。 兩國預計2個月內將在美國舉行談判以尋求敲定「最終協議」。

謝志堅指出，法國有說要派掃雷艦隊掃雷，清出安全航行通道需時，如果通道不夠寬還要排隊通行，另航行通荷莫茲海峽有沒有「但書」也需要觀察。對船公司與託運人來說，很多進波斯灣的貨櫃都已改自海峽外的港口透過海陸聯運方式進入波斯灣國家，還有放在印度近3個月內貨現在才在運往波斯灣途中，現在要恢復航行荷莫茲海峽，船貨雙方都需要重新協商安排。

至於紅海能否跟著復航，主要要看伊朗伊斯蘭革命衛隊提出的以色列從加薩走廊、黎巴嫩與敘利亞撤軍與停火等議題能否達成協議，因為整體情勢錯綜複雜，估計紅海問題沒那麼快能解決。