快訊／9.6億威力彩開獎　「暴富7號碼」出爐

台股重返45K！外資大舉回補3金控 買超465億元最強10檔一次看

美伊今（15）日宣布達成初步停火協議，荷莫茲海峽重新開放，激勵亞股勁揚，而台股開高走高，終場重返4萬5千點，外資買超465.32億元，連續兩天回補，凱基金（2883）買超3萬張，居買超第一名個股，中信金（2891）、永豐金（2890）分居買超第二、三名，買超張數逾2萬張。

台股2檔「抓去關」新名單 PCB鑽針飆股尖點明起關到6／30

證交所今（15）日公告新增和桐（1714）、尖點（8021）2檔處置股，處置期間皆自明（16）日起至6月30日止，其中PCB鑽針飆股尖點為20分鐘撮合。

CPO扮要角！助攻AI工廠擴張 2030年規模估破390億美元

根據TrendForce最新矽光子產業研究，隨著AI訓練與推論需求快速擴張，AI 資料中心正朝更高功耗、密度與更大規模叢集演進。資料搬運帶來的大量能源消耗問題，促使雲端服務供應商（CSP）提升互連技術至與運算技術同等的戰略位階。互連架構已成決定AI Factory擴張速度、能源效率與供應鏈掌控能力的關鍵戰略資產，因此，TrendForce預估CPO（共封裝光學）／NPO（近封裝光學）市場規模將大幅成長，自2025年約1億美元，躍升至2030年的390億美元以上。

三星晶圓代工止血無期！高層首認2027轉盈不容易 恐等到2028

三星電子晶圓代工事業虧損何時止血備受市場關注。不過，三星晶圓代工事業負責人韓晉萬（Han Jin-man）近日首度坦言，即使到了2027年要實現獲利仍不容易，最快可能要等到2028年才有機會轉虧為盈，顯示公司對晶圓代工事業復甦時程看法較市場預期保守。

7檔台股ETF年化配息率破10% 00919、00934、00896今最後上車日

美伊和談露曙光，激勵今（15）日台股噴漲千餘點，重返4萬5千點，統計本周今（15）日起至19日即將除息台股ETF且年化配息率超過10%以上，分別群益台灣精選高息（00919）等7檔，00919、中信成長高股息（00934）、中信綠能及電動車(00896)今最後上車日。

國巨帶頭衝！亮燈飆新高 被動元件13檔漲停開趴

日、韓被動元件轉向高階AI高階MLCC為供應重心，間接影響到手機、PC等消費性電子低階產品供應，市場預期台廠可望成為這一波轉單受惠者，今（15）日國巨*（2327）跳空直奔940元漲停新高價位，凱美（2375）結束分盤處置，同奔漲停，被動元件有13檔高掛漲停。

美伊停火震撼超級央行周！ 華爾街升息押注大轉彎

美伊和平協議趕在「超級央行周」前夕發布，雖然雙方尚未正式簽約，但市場已搶先押注利率政策轉向。華爾街交易員對聯準會12月升息1碼的預期，已從上周約80%快速降至約60%，美債價格同步走揚，殖利率全線下滑。

美國擬更嚴格執行「排中條款」 台灣供應鏈廠享轉單效益

美國國防部日前公布「1260H」清單，儘管大陸商務部最新回應表達強烈不滿，但美國更嚴格執行「排中條款」勢在必行，台灣可望獲轉單的電池儲能相關廠商包括立凱電（5227）、台塑（1301）、電池模組廠新普（6121）、AES-KY（6781）等，將進一步擴大海外市場規模及市占率。

金控雙雄變飆股！富邦金、國泰金漲逾4% 13家前5月獲利翻倍

13家金控自結5月稅後獲利出爐，台股投資收益挹注下，富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控前5月調整獲利都超過去年，今（15）日股價開走高漲幅擴大4%，凱基金（2883）、中信金（2891）漲幅超過3%，元大金（2885）、台新新光金（2887）漲幅逾2%。

SpaceX利多鈍化！6台廠一度翻黑 ETF飆股重摔近8%

全球最大IPO案Space X掛牌前話題不斷，一度掀起太空衛星相關題材狂飆，不過在Space X順利掛牌後概念股利多鈍化，今（15）日包括昇達科（3491）、啟碁（6285）、敬鵬（2355）、燿華（2367）、信錦（1582）、華通（2313）等6飆股盤中一度翻黑，前一個交易日暴漲逾11%的第一金太空衛星（00910）亦跌7.97%，股價迅速修正。