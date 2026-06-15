亞太再生醫學學會獲總統接見　揭外泌體成果盼打造生醫產業成護國神山

▲亞太再生醫學學會獲總統接見。（圖／亞太再生醫學學會提供）

記者高兆麟／台北報導

亞太再生醫學學會今日宣布，在副理事長李冠緯大力促成之下，獲總統賴清德於15日接見，肯定學會辦理再生醫學研討會、細胞醫師培訓以及投入國際生技AI交流活動。席間就基層應用、人才培育與最新外泌體研究成果向總統進行報告。

總統賴清德明確表示，努力打造生醫產業成為另一座「護國神山」，是完成「健康台灣」願景的三大支柱之一，上任迄今不懈努力推動「再生醫療」、「智慧醫療」與「精準醫療」，也是政府對國內醫療一致的努力方向。

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此行學會向政府提出建言，主張積極推動再生醫學走入社區，讓細胞治療不再是大型醫院的專利。台灣擁有密集的藥局、診所與長照據點，若能將其納入再生醫學應用體系，可大幅提升技術普及化與規模化的效益。建議政府補助設立社區再生醫學示範點，建立標準化服務流程，涵蓋評估、轉介、術後追蹤至數據回收，並導入AI與遠距追蹤，實現全程不中斷的照護管理。

學會代表同時向府方分享，目前民間再生醫療製劑公司與花蓮慈濟醫院幹細胞創新醫學中心合作取得新突破，以花蓮慈濟獨家研發的永生型臍帶間質幹細胞株100WJ01為核心，已構築外泌體在醫學美容暨育髮、骨骼肌少症與肝臟纖維化逆轉、非侵入性眼科治療三大臨床領域的應用新三箭。該細胞株天然具備防癌特性，所分泌的外泌體能在微環境中阻斷異常組織增生，兼具再生修復與腫瘤防線雙重功效，為預防醫學開創新局。

官方與民間同時期許外泌體技術能成為台灣生技護國神山版圖中不可或缺的一塊，此次獲總統接見，不僅是對亞太再生醫學學會長期深耕研究的肯定，更是台灣再生醫學邁向國際舞台的重要里程碑。