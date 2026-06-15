快訊／海洋聯盟率先彎靠波蘭格但斯克港　為烏克蘭重建物資提早卡位

▲海洋聯盟將由中遠海運與東方海外派船直靠波蘭格但斯克港。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

由達飛海運、長榮海運、中遠海運、東方海外合組的海洋聯盟，將自今年8月起，AEU7航線將率先彎靠波蘭的格但斯克港，除了將運務深入東歐與波羅的海三小國，也縮短與白俄羅斯及烏克蘭的運送距離。國內大型攬貨公司指出，烏克蘭的貨原本就有很多就是從格但斯克進出，海洋聯盟顯然是為烏克蘭重建物資提早卡位。

AEU7航線是由中遠海運和子公司東方海外共同派船經營，達飛與長榮將以租用方式取得艙位，彎靠港口依序為：鹿特丹、漢堡、格但斯克、布魯日、佛列斯多、巴生港、上海、廈門、香港、鹽田、蓋梅、新加坡，隨後返回鹿特丹。

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這項安排讓格但斯克在聯盟網路中的定位，從支線中轉港升格為幹線直靠點，貨源不僅覆蓋波蘭全境，更深度輻射至捷克、斯洛伐克、匈牙利與波羅的海三小國立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞，並延伸至白俄羅斯和烏克蘭西部。



大陸航運媒體物流巴巴指出，過去中國發往這些中東歐地區的貨物，大多需在漢堡或鹿特丹卸船，再通過鐵路或卡車進行漫長的陸路轉運。這不僅耗時較長，且在旺季極易遭遇北歐港口的擁堵。AEU7航線直接彎靠格但斯克，為亞洲至波羅的海國家的貨物提供了一條全新的直達通道。特別是對於時效敏感、貨值偏高的電子產品、汽車零部件及快消品而言，這條航線提供了一個完美繞開北歐擁堵的補充選項。

且格但斯克港做為波羅的海樞紐港，其港口可彎靠2.4萬箱(20呎櫃)最大型貨櫃船，且碼頭操作效率顯著高於周邊港口，為直航提供了堅實的硬體保障。

AEU7航線今年6月初才剛剛正式開通，首航船「COSCO SHIPPING AQUARIUS」計劃8月底靠泊格但斯克。從新線開通到彎靠港擴圍，前後不到3個月的時間。攬貨業高階推測，以中國對俄烏戰爭的敏感度，國營的中遠海運應該是考量到俄烏一旦停戰，烏克蘭將快速增加的重建需求。