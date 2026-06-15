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美伊和平協議報喜！美股狂飆　那指暴漲664點、台積電ADR勁揚逾2.6%

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國與伊朗達成停戰及合作協議的消息，為全球金融市場注入強心針。美國總統川普表示，雙方已完成和平協議，並將重新開放全球重要能源運輸命脈荷莫茲海峽（Hormuz Strait），激勵投資人風險偏好大幅升溫，美股15日盤中全面走高，科技股與半導體族群成為領漲主力。

截至台灣時間15日晚間9時51分，道瓊工業指數上漲545.33點、漲幅1.07%，來到51,747.59點；標普500指數勁揚117.97點或1.58%，報7,549.49點；那斯達克綜合指數更大漲664.76點或2.56%，來到26,547.72點，三大指數同步強勢走高。

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荷莫茲海峽重啟有望　油價重挫激勵市場

市場樂觀情緒主要來自中東局勢降溫。川普宣布，美國與伊朗已完成合作備忘錄，並授權重新開放荷莫茲海峽航道，伊朗方面也預計將於本周簽署相關協議。由於荷莫茲海峽是全球最重要的石油運輸通道之一，市場預期能源供應風險將明顯降低，國際油價應聲下跌。

油價回落也緩解市場對通膨的擔憂，投資人進一步押注聯準會（Fed）短期內將維持利率不變。根據市場預期，本周Fed利率會議按兵不動的機率超過98%，有助支撐科技股與成長型資產表現。

科技、半導體股領軍　台積電ADR大漲逾11美元

在風險資金回流帶動下，科技股成為市場焦點。台積電ADR盤中上漲11.11美元或2.62%，來到434.93美元，延續近期強勢表現。輝達等AI概念股同步走高，帶動那斯達克指數漲幅明顯領先其他主要指數。

此外，近期完成IPO的SpaceX熱度不減，在上市首日大漲19%後，盤中再度走高超過7%，市值持續攀升，也成為市場最受矚目的熱門個股之一。

市場聚焦Fed會議　觀察和平協議能否持續

分析人士指出，美伊達成協議雖大幅提振市場信心，但後續仍須觀察荷莫茲海峽是否能長期維持開放，以及雙方協議能否順利落實。部分機構認為，目前市場仍保留部分地緣政治風險溢價，一旦中東局勢再度升溫，金融市場波動恐重新加劇。

除了地緣政治發展外，投資人本周也將聚焦美國零售銷售、房市數據及聯準會利率決策結果。若油價持續維持低檔，加上Fed維持寬鬆預期，將有利科技股與半導體族群延續強勢表現。

關鍵字： 美伊協議荷莫茲海峽科技股油價回落台積電ADR

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