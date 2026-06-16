預售屋轉讓兒女「不一定要繳贈與稅」！國稅局揭合法節稅條件

▲國稅局提醒，父母若欲將預售屋轉讓給子女，必須提出子女確實付款的完整金流證明，才可免課贈與稅。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

隨著房價持續高漲，不少父母規劃將名下預售屋轉讓給子女進行資產安排。不過，財政部台北國稅局提醒，二親等以內親屬間移轉預售屋，原則上屬於贈與稅申報範圍，但若子女確實支付價款，且能提出完整資金來源證明，經國稅局認定屬實際買賣行為，便可免課徵贈與稅。

國稅局說明，預售屋在尚未完工交屋前，購屋人擁有的並非房屋所有權，而是向建設公司請求交付房屋的權利。因此，父母在交屋前將預售屋轉讓給子女，實際上是移轉「請求交付房屋權利」，依法屬於二親等以內親屬間財產移轉案件，應依《遺產及贈與稅法》規定向國稅局申報。

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是否課贈與稅 關鍵在付款證明

國稅局指出，若子女確實支付父母已繳納的工程款，並能提出銀行匯款紀錄、存款來源等相關證明文件，證明購屋資金來自自身財產，經審查確認屬實際買賣，即可免課徵贈與稅；反之，若無法證明已支付價款，或資金來源交代不清，即使雙方主張是買賣，也可能被認定為父母將財產無償移轉給子女，而須課徵贈與稅。

國稅局舉例，王先生於2025年5月購買總價3000萬元的預售屋，至2026年5月轉讓給女兒小美時，已繳納500萬元工程款。雙方約定由小美支付500萬元給父親，並承接後續2500萬元價款直接支付建設公司。王先生在交易後30日內檢附付款流程及資金來源證明文件，向國稅局申報二親等以內親屬間財產買賣案件，經審查後確認屬以自有資金購置財產，因此免徵贈與稅。

國稅局提醒保存金流資料

國稅局表示，近年預售屋轉讓情形逐漸增加，民眾若規劃由子女承接預售屋，務必妥善保存匯款紀錄、存摺資料及相關資金來源證明文件，以利未來向稅捐機關說明資金流向，避免因舉證不足而遭認定為贈與，衍生補稅甚至裁罰風險。

國稅局提醒，辦理預售屋轉讓給子女時，最重要的關鍵在於能否證明子女確實以自有資金支付價款。只要金流清楚、交易事實明確，並依規定完成申報，即可合法完成資產移轉，同時避免不必要的贈與稅負擔。