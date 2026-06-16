貨櫃船王MSC看好近兩季　擔憂未來三年運力過剩與紅海復航

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貨櫃船王MSC,看好近兩季,擔憂未來三年,運力過剩,紅海復航

▲貨櫃船王MSC2對貨櫃船運市場短、中、長期做出分析。（圖／取自MSC官網）

▲貨櫃船王MSC對貨櫃船運市場短、中、長期的分析。（圖／取自MSC官網）

記者張佩芬／綜合報導

根據北歐最大的投資銀行-挪威DNB Carnegie發布的最新資訊，全球最大貨櫃船公司的地中海航運(MSC)執行長索倫·托夫特在近期與分析師的溝通會上指出，今年第二與第三季貨櫃船運市場仍將保持較好表現，但是未來三年大量交付的新船，將讓行業供需平衡面臨嚴峻挑戰；而紅海復航釋出的運力，會是另一項重要利空因素。

國內業界高階指出，MSC提出的見解，與業界一般看法相同，問題在於市場轉壞時應對的能力。全球十大貨櫃船公司總運營運力已占全球總運力的84.7%，而根據Alphaliner最新數據，截至本月，MSC船隊總運力已達到約732.9萬箱(20呎櫃)，佔全球總運力21.6%，創下歷史最高市場佔有率紀錄，甚至已經超越了排名第二的馬士基與第五的赫伯羅德「雙子星」聯盟合計數字。

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MSC股票沒有上市，是私人公司，靠著快速的決策流程，在新冠疫情爆發後大量購買二手船與擴建新船，搶下全球第一寶座，並積極擴充碼頭事業。因規模經濟與大量二手船壓低單位成本，碼頭事業也有助降低營運成本並增添收益，擁有優於多數同業的競爭優勢。不過船隊大也可能在市場不好的時候虧的也多，還需要時間來驗證。

索倫·托夫特分析，未來兩季的較好的表現，要得益於跨太平洋航線的強勁需求，一方面美國進口商正加快補庫存步伐，另一方面，市場對新一輪關稅政策的擔憂推動部分貨主提前出貨，加上港口擁堵、碼頭處理能力受限以及供應鏈瓶頸等問題，持續吸收部分有效運力。

基於這些利好因素，MSC維持了對2026年全球集裝箱運輸需求增長約3%的預測。在成本端，儘管近期國際燃油價格上漲增加了運營成本，但大部分新增成本已通過附加費轉嫁給客戶，整體影響相對有限。 不過MSC也提醒，受燃油附加費調整的時間差影響，第二季度可能面臨部分成本壓力，而第三季度則可能出現補償過度的情況。

但儘管短期市場表現強勁，MSC對2027年之後的市場前景發出了明顯的警示。數據顯示，未來三年新增運力規模將分別相當於現有全球船隊運力的10%(2027年)、15%(2028年)和10%(2029年)。雖然部分老舊船舶將被拆解，但拆船規模不足以完全抵消新船交付帶來的供給壓力，行業供需平衡將面臨嚴峻挑戰。

更值得關注的是紅海局勢可能帶來的變數。自2023年底紅海危機爆發以來，大量船舶被迫繞航好望角，變相吸收了大量運力，如果未來紅海航線恢復正常通行，船舶重新通過蘇伊士運河運營，航程將顯著縮短，原本被繞航消耗的運力將集中釋放，這將成為未來市場面臨的另一項重要利空因素。

不過，MSC對長期需求仍保持樂觀，預計全球集運需求仍將保持每年2%至4%的增長，拉美和非洲的貿易擴張以及歐美進口依賴度的提升將是主要動力。

關鍵字： 貨櫃船王MSC看好二、三季　擔憂未來三年運力過剩與紅海復航

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