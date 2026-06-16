森崴能源「綠能煉金術」曝光！　2.8萬散戶被坑殺

▲王鴻薇轟「綠能煉金術」坑殺2.8萬散戶，明明31座風機僅裝1座，經濟部還背書。（圖／翻攝自臉書／王鴻薇）

記者柯沛辰／綜合報導

正崴集團旗下綠電上市公司森崴能源（6806），因財報淨值轉負，在私募引資失敗後，確定6月23日下市。國民黨立委王鴻薇砲轟，「綠能煉金術」坑殺股民，明明31座風機僅裝1座，經濟部還背書，若回顧森崴涉及台電風電場的歷史，如今局面可說是民進黨政府一手促成。

森崴能源成首家下市綠能風電股

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王鴻薇表示，森崴能源是台灣首家下市的綠能風電股，即使森崴二期統包工程過去曾多次流標，但在民進黨錯誤能源政策下，這些風險與問題早已慢慢種下。

628.88億元得標風電工程 競爭對手曾示警財務風險

王鴻薇回顧，王美花於經濟部長任內積極推動再生能源，並規劃2026年10月達成綠電占比20％的目標。森崴能源響應「綠能國家隊」政策，由100％持股子公司以628.88億元台幣得標台電「離岸風電第二期計畫」統包工程。當時便有競爭對手指出其「標案價格偏低、財務風險過高」。

原定安裝31座風機 目前僅完成1座吊裝

她指出，如今現任經濟部長龔明鑫說台電是與富崴簽約而非森崴，目前整體進度達9成以上，卻被發現合約原定要安裝31座風機，目前僅完成1座風機吊裝。

森崴仍有3.2萬名股東 至少2.8萬人是散戶

王鴻薇說，目前森崴能源仍有3.2萬名股東，其中有7名手握千張以上的股票，持有零股人數約1萬1877人；持有1至5張股票的投資人有1萬6994人。至少有2.8萬人是散戶小股東，完美中了民進黨非核家園這一套「養套殺」一體的綠能煉金術，而且這些損失恐怕是欲哭無淚，申請國賠都沒門路，也算是另一種「綠色恐怖」。