台股46K近關情怯！漲340點至45737　台積電翻黑跌10元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（16日）以45500.08點開出，指數大漲103.09點，漲幅0.23％，一度上漲340.70點至45737.69點，46K並未攻破。隨後在台積電（2330）翻黑下跌10元的影響下，大盤漲勢收斂。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2375元，隨後翻黑跌10元至2365元；鴻海（2317）上漲2.5元至270元；聯發科（2454）上漲80元至4550元；廣達（2382）上漲1.5元來到371.5元；長榮（2603）下跌1.5元至223元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲468.77點或0.92％，收在51671.03點；標準普爾500指數上漲122.83點或1.65％，收7554.29點；那斯達克指數上漲795.1點或3.07％，收在26683.94點；費城半導體指數上漲728.15點或5.45％，收14099.62點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|51671.03
|▲468.77
|▲0.92%
|S&P500
|7554.29
|▲122.83
|▲1.65%
|NASDAQ
|26683.94
|▲795.1
|▲3.07%
|費城半導體指數
|14099.62
|▲728.15
|▲5.45%
資料來源：證交所
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