台股46K近關情怯！漲340點至45737　台積電翻黑跌10元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（16日）以45500.08點開出，指數大漲103.09點，漲幅0.23％，一度上漲340.70點至45737.69點，46K並未攻破。隨後在台積電（2330）翻黑下跌10元的影響下，大盤漲勢收斂。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2375元，隨後翻黑跌10元至2365元；鴻海（2317）上漲2.5元至270元；聯發科（2454）上漲80元至4550元；廣達（2382）上漲1.5元來到371.5元；長榮（2603）下跌1.5元至223元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲468.77點或0.92％，收在51671.03點；標準普爾500指數上漲122.83點或1.65％，收7554.29點；那斯達克指數上漲795.1點或3.07％，收在26683.94點；費城半導體指數上漲728.15點或5.45％，收14099.62點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 51671.03 ▲468.77 ▲0.92% S&P500 7554.29 ▲122.83 ▲1.65% NASDAQ 26683.94 ▲795.1 ▲3.07% 費城半導體指數 14099.62 ▲728.15 ▲5.45%

資料來源：證交所