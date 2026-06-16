國巨拆分後首觸千元迅速收斂　被動元件6檔刷漲停

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI伺服器出貨成長帶動高階被動元件需求，市場供需結構變化，價格漲勢擴及中低階產品，而外資券商調升國巨*（2327）獲利預估值，目標價調高到1355元，今（16）日股價延續昨（15）日強勢表現，早盤突破千元大關，大毅（2478）、光頡（3624）、華容（5328）、雷科（6207）、天正國際（6654）、蜜望實（8043）等六檔被動元件齊刷漲停。

AI伺服器占整體全球MLCC出貨量僅約3%、產值約5%，所使用到高容量MLCC，製造複雜度遠高且用量激增，以輝達即將推出的Vera Rubin機櫃為例，所消耗MLCC數量將激增至57萬顆，較前一代機櫃大增近80%。

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外資報告預估，AI貢獻MLCC產值到2030年約5.5億美元，市場急速成長，明（2027）年AI所帶來產值上衝8.93億美元，這一波被動元件供應吃緊狀況從高階產品外溢到中低容量；接下來，合約價可望調漲空間。

近期國巨*整體訂單出貨比（BB Ratio）約1.3倍，因此外資調升其目標價至1355元，今日早盤股價一度突破千元大關，惟6月以來，從738元上攻到千元大關，漲幅達35%，短多調節賣壓出籠，漲勢也跟著收斂。