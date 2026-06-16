AI新經濟太吸金！央行存單餘額創16年低　利率未升息先走高

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

台灣受惠AI供應鏈熱潮，企業投資、科技業籌資與台股資金效應同步升溫，也讓金融市場資金面出現緊俏。市場發現在央行尚未升息前，台灣市場利率已先行走高，反映AI經濟新局正在改變本地資金流動。

《彭博社》報導指出，隨著科技產業擴大籌資，加上台股頻創新高吸引資金流入，並疊加繳稅、半年報等季節性因素，自5月以來，貨幣市場拆款利率及短票利率已明顯彈升，升幅達十多至20多個基點。

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資金緊俏也影響債市需求，10年期公債殖利率一度升至1.78%，創下2022年以來新高。不同於2022年處於疫後央行升息循環，本輪利率上行主要來自市場資金供不應求。

反映市場過剩流動性的央行存單發行餘額，也快速降至6.15兆元，來到2010年以來低點，甚至出現標售不足額情形，顯示市場資金不再像過去寬鬆。

台灣央行將於後天（18日）召開季度理監事會議。根據彭博調查，多數經濟學家預期，央行將連續第9季維持重貼現率在2%不變。不過，澳新銀行、法國巴黎銀行等機構則認為，若通膨壓力升溫，加上美國聯準會政策可能轉趨鷹派，台灣央行下半年仍有機會重啟升息。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，市場利率走高本身已具備抑制需求效果，因此央行未必急於升息。不過，市場資金稀缺仍與股市資金效應有關，利率呈現易漲難跌。

市場先前受到中東局勢推升國際能源價格影響，央行總裁楊金龍3月時曾表態密切關注通膨。不過，他本月談話指出，目前尚未看到輸入性通膨，通膨預期也未明顯升高，被市場解讀為短期內不急於升息。

儘管短期季節性因素消退後，資金面有望稍微改善，但外資機構認為，AI產業帶動的資金需求可能使市場利率難以回到過去低檔。星展銀行指出，若股市持續上漲，加上市場對資產價格過熱與資金過剩的疑慮升高，央行可能透過調高存款準備率，或加強公開市場操作，進一步調節市場流動性。

法國巴黎銀行則認為，AI熱潮將持續支撐台灣未來幾年經濟成長，即使央行升息25個基點，也不會改變結構性成長趨勢。該行指出，前端利率可能持續反映升息預期，建議投資人關注相關利率曲線變化。

法巴經濟學家表示，台灣央行正在密切觀察相關趨勢，未來可能更重視底層結構性動能，而非短期循環因素。隨著AI新經濟推升台灣成長潛力，央行中期貨幣政策也可能逐步調整。