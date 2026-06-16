晶華董座潘思亮：景氣呈M型成長　AI帶旺高端消費、一般內需仍溫和

▲晶華今日舉行股東會。（圖／記者高兆麟攝）



記者高兆麟／台北報導

晶華（2707）今（16）日召開股東會，董事長潘思亮受訪時表示，受惠AI與高科技產業帶動，台灣出口動能強勁，也推升高端消費市場持續成長，但一般民間消費仍維持溫和步調，整體呈現「M型成長」趨勢。他指出，晶華旗下麗晶精品業績維持雙位數成長，台北飯店市場也受惠於AI產業帶來的高階商務客需求，不過服務業缺工問題仍相當嚴峻，需要政府持續鬆綁人力政策。

談及景氣現況，潘思亮表示，台灣目前處於全球AI與高科技產業核心地位，相關出口帶動整體經濟表現相當亮眼，也對部分內需市場產生正面影響。不過，民間消費成長速度仍不及出口表現，因此形成高端市場表現較佳、一般消費相對平穩的M型成長格局。

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他指出，以晶華旗下麗晶精品為例，目前業績仍維持雙位數成長，但整體國內消費市場並未出現大幅成長，仍屬於溫和發展階段。

在住房市場方面，潘思亮表示，台北飯店市場明顯受惠於AI產業與科技業出口暢旺所帶來的商務需求，來台的國際商務客層級持續提升，「預算越來越高的大老闆來得越來越多」，成為支撐住房需求的重要動能。他也看好暑假旺季表現，認為今年住房與餐飲業務仍將持續成長。

對於近期外界關注的國旅市場，潘思亮認為，目前長天期假期仍有不少民眾選擇出國，但整體國旅需求大致持平。他表示，花東地區近期旅客相對較少，反而提升旅遊品質，鼓勵民眾前往體驗。

在展店規劃方面，潘思亮透露，集團明年將迎來林口晶英酒店開幕，看好林口近年受高科技產業進駐、醫療資源發展及人口成長帶動，已成為重要的新興發展區域。他強調，只要有合適的地點與合作夥伴，晶華仍將持續擴大飯店與餐飲布局，不會停止展店腳步。

不過，潘思亮坦言，目前服務業面臨的最大挑戰仍是缺工。他直言，國內缺工情況「非常、非常嚴重」，雖然政府已透過開放實習生及引進外籍人力等措施協助產業，但整體人力缺口仍未獲得有效解決。

他指出，以晶華為例，疫情前實習生人數約300人，目前已降至不到190人，加上各行各業同步搶人，讓服務業面臨更大壓力。他呼籲政府進一步鬆綁勞動政策，引進更多國際人才與基層服務人力，提升台灣觀光產業競爭力。

潘思亮並以日本為例表示，日本觀光產業近年快速成長，已成為接近汽車產業規模的重要支柱，其中大量外籍人力投入服務業扮演關鍵角色。面對少子化與高齡化趨勢，台灣與日本面臨相同挑戰，未來勢必需要更多國際人力投入，才能讓本地人才持續往高附加價值工作升級。