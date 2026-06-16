快訊／日央升1碼！利率回到1%刷31年新高　符合市場預期

▲日圓。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／綜合報導
日本央行今（16）日召開貨幣政策會議，討論將調節物價和景氣狀況的政策利率從現行約0.75%上調至1.0%，為1995年以來、時隔31年的高位，也是繼去年12月以來3次會議按兵不動之後再次升息。
《共同社》報導，日央行行長植田和男因住院缺席會議。在行長缺席的情況下決定調整政策利率實屬罕見。副行長內田真一將於下午召開記者會，說明決斷理由。
日本央行的政策利率上一次達到1%是在1995年。
▲日圓。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／綜合報導
日本央行今（16）日召開貨幣政策會議，討論將調節物價和景氣狀況的政策利率從現行約0.75%上調至1.0%，為1995年以來、時隔31年的高位，也是繼去年12月以來3次會議按兵不動之後再次升息。
《共同社》報導，日央行行長植田和男因住院缺席會議。在行長缺席的情況下決定調整政策利率實屬罕見。副行長內田真一將於下午召開記者會，說明決斷理由。
日本央行的政策利率上一次達到1%是在1995年。
關鍵字： 日圓、日央
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台股高息ETF「大給息」競賽不斷，擁有10.62萬受益人的月配型統一台灣高息動能（00939）今（16）日公告最新配息評價結果，每股預計發0.125元，刷掛牌以來新高，較前次配息成長約73%，年化配息率逼近7%。
2026-06-16 14:50
台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲412.2點，以45809.19點作收，漲幅0.91％，成交量11977.9億元。
2026-06-16 13:37
根據集保戶股權分散6月12日最新統計資料顯示，台股ETF上周新增三檔，總檔數來到91檔，受益人數也新增638667人，總人數突破1700萬大關來到17121475人創新高，統計今年來增加了4947985人。以單檔表現來看，有33檔台股ETF受益人數創高。
2026-06-16 12:16
央行理監事會即將在後天（18日）登場，市場聚焦利率、房市等政策，不過央行臉書小編今（16）日突然在臉書上宣導「提存準備金」概念，市場預期將為此次會議埋伏筆。
2026-06-16 11:56
13家金控股前5月獲利出爐，加上股東會陸續完成召開，除息日期相繼出爐，市場卡位除息行情，今（16）日富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控領攻漲幅逾3%，連同華南金（2880）、凱基金（2883）、元大金（2884），以及永豐金（2890）等六檔金控股價創下金控成立以來新高。
2026-06-16 11:52
日本央行今（16）日召開貨幣政策會議，討論將調節物價和景氣狀況的政策利率從現行約0.75%上調至1.0%，為1995年以來、時隔31年的高位，也是繼去年12月以來3次會議按兵不動之後再次升息。
2026-06-16 11:37
今（16）日有14檔ETF進行除息，市場人氣焦點為群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）兩檔，00919最高價來到30.05元，填息幅度約36%，而00981A最高來到31.28元，填息比例將近七成。
2026-06-16 11:11
AI伺服器出貨成長帶動高階被動元件需求，市場供需結構變化，價格漲勢擴及中低階產品，而外資券商調升國巨*（2327）獲利預估值，目標價調高到1355元，今（16）日股價延續昨（15）日強勢表現，早盤突破千元大關，大毅（2478）、光頡（3624）、華容（5328）、雷科（6207）、天正國際（6654）、蜜望實（8043）等六檔被動元件齊刷漲停。
2026-06-16 10:10
大立光（3008）日前股東會，小股東喊話「股價6000元」，在股東會後，股價也在CPO題材助攻下持續上攻，今（16）日股價再次漲停衝上4860元，為連續2個交易日亮燈，換算股東會以來每股已漲1325元或3.75%，相當於抱到1張賺132.5萬元。
2026-06-16 10:09
記憶體強弱走勢分明，除了重量級ETF即將納入成分股的華邦電（2344）、南亞科（2408）量價齊揚以外，今（16）日正式結束處置出關的力積電（6770）也衝出11萬張成交量，居上市公司個股成交排名第2大。
2026-06-16 09:54
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