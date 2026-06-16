快訊／日央升1碼！利率回到1%刷31年新高　符合市場預期

▲日圓。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本央行今（16）日召開貨幣政策會議，討論將調節物價和景氣狀況的政策利率從現行約0.75%上調至1.0%，為1995年以來、時隔31年的高位，也是繼去年12月以來3次會議按兵不動之後再次升息。

《共同社》報導，日央行行長植田和男因住院缺席會議。在行長缺席的情況下決定調整政策利率實屬罕見。副行長內田真一將於下午召開記者會，說明決斷理由。

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日本央行的政策利率上一次達到1%是在1995年。