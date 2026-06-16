富邦金、國泰金帶頭衝！6金控飆新高　狂催除息行情

▲富邦金除息行情啟動股價創新高。（圖／富邦金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
13家金控股前5月獲利出爐，加上股東會陸續完成召開，除息日期相繼出爐，市場卡位除息行情，今（16）日富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控領攻漲幅逾3%，連同華南金（2880）、凱基金（2883）、元大金（2884），以及永豐金（2890）等六檔金控股價創下金控成立以來新高。
國泰金公布普通股股利3.5元、除息交易為6月30日，加上累計前5月稅後淨利達599.3億元，年成長55%，每股稅後盈餘（EPS）為4.07元，累計前5月調整後獲利逾1250億元，同樣也是超越去（2025）年全年獲利1076億元，除息買盤卡位，今日股價震盪走高來到109元新高，漲幅4.81%。
富邦金普通股股利為4.25元、除息交易為7月1日，累計前5月獲利878.5億元，創下歷史同期新高，年成長122%， EPS為6.27元，加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）調整後累計前5月獲利達1591.8億元，超越歷年全年獲利表現，今日股價上攻131.5元新高，漲幅3.14%。
擁有74萬投資人、凱基金普通股配發股息1元、特別股股息0.355元，除息交易日6月30日，今日股價大漲4.86%，突破30元整數關卡，創下30.2元新高。
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