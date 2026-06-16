月月配ETF00939開獎！配0.125元刷新高 年化配息率近7%

台股高息ETF「大給息」競賽不斷，擁有10.62萬受益人的月配型統一台灣高息動能（00939）今（16）日公告最新配息評價結果，每股預計發0.125元，刷掛牌以來新高，較前次配息成長約73%，年化配息率逼近7%。

台積電最後一筆6960單暴拉！漲25元收最高2400 台股收漲412點

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲412.2點，以45809.19點作收，漲幅0.91％，成交量11977.9億元。

台股ETF受益人突破1700萬 主動式、高息型衝最多

根據集保戶股權分散6月12日最新統計資料顯示，台股ETF上周新增三檔，總檔數來到91檔，受益人數也新增638667人，總人數突破1700萬大關來到17121475人創新高，統計今年來增加了4947985人。以單檔表現來看，有33檔台股ETF受益人數創高。

央行理監事會倒數計時 臉書小編突宣導「提存準備金」3理由

央行理監事會即將在後天（18日）登場，市場聚焦利率、房市等政策，不過央行臉書小編今（16）日突然在臉書上宣導「提存準備金」概念，市場預期將為此次會議埋伏筆。

富邦金、國泰金帶頭衝！6金控飆新高 狂催除息行情

13家金控股前5月獲利出爐，加上股東會陸續完成召開，除息日期相繼出爐，市場卡位除息行情，今（16）日富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控領攻漲幅逾3%，連同華南金（2880）、凱基金（2883）、元大金（2884），以及永豐金（2890）等六檔金控股價創下金控成立以來新高。

快訊／日央升1碼！利率回到1%刷31年新高 符合市場預期

日本央行今（16）日召開貨幣政策會議，討論將調節物價和景氣狀況的政策利率從現行約0.75%上調至1.0%，為1995年以來、時隔31年的高位，也是繼去年12月以來3次會議按兵不動之後再次升息。

230萬股民緊盯！00919、00981A除息拼場 台股高檔震盪緩填

今（16）日有14檔ETF進行除息，市場人氣焦點為群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）兩檔，00919最高價來到30.05元，填息幅度約36%，而00981A最高來到31.28元，填息比例將近七成。

國巨拆分後首觸千元迅速收斂 被動元件6檔刷漲停

AI伺服器出貨成長帶動高階被動元件需求，市場供需結構變化，價格漲勢擴及中低階產品，而外資券商調升國巨*（2327）獲利預估值，目標價調高到1355元，今（16）日股價延續昨（15）日強勢表現，早盤突破千元大關，大毅（2478）、光頡（3624）、華容（5328）、雷科（6207）、天正國際（6654）、蜜望實（8043）等六檔被動元件齊刷漲停。

大立光股東會後嗨漲1325元 連漲2根股民敲碗「要6千元」

大立光（3008）日前股東會，小股東喊話「股價6000元」，在股東會後，股價也在CPO題材助攻下持續上攻，今（16）日股價再次漲停衝上4860元，為連續2個交易日亮燈，換算股東會以來每股已漲1325元或3.75%，相當於抱到1張賺132.5萬元。

記憶體3強吸金！華邦電、南亞科量價齊揚 力積電出關奪成交后座

記憶體強弱走勢分明，除了重量級ETF即將納入成分股的華邦電（2344）、南亞科（2408）量價齊揚以外，今（16）日正式結束處置出關的力積電（6770）也衝出11萬張成交量，居上市公司個股成交排名第2大。