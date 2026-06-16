央行理監事會倒數計時　臉書小編突宣導「提存準備金」3理由

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行理監事會即將在後天（18日）登場，市場聚焦利率、房市等政策，不過央行臉書小編今（16）日突然在臉書上宣導「提存準備金」概念，市場預期將為此次會議埋伏筆。

最新貼文指出，「準備金制度」就是中央銀行要求金融機構，依存款等負債項目，提存一定比率的準備金。準備金就像金融體系的「安全氣囊」，當金融機構遇到緊急資金需求時，可以準備金作為擔保向央行申請資金融通；此外，部分準備金並可支應金融機構間的日常資金調度。

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央行小編預告，將透過四部曲（入門篇、基礎篇、進階篇、深入篇），帶大家輕鬆搞懂準備金的運作機制。今天首部曲【入門篇】就由2個關鍵問題揭開序幕：

ㄧ、為什麼央行要求金融機構提存準備金？

主要有以下3個理由：

1、維持金融體系流動性

確保金融機構隨時保有充足的可動用資金，以因應日常的資金調撥及清算需求。

2、促進金融穩定與大眾信心

金融機構保有適當準備，有助維持金融體系穩健運作，增進社會大眾對金融體系的信心。

3、協助調節市場資金

準備金制度有助形成銀行體系穩定的準備金需求，協助央行調節市場資金；此外，央行可透過存款準備率的升降，直接影響銀行可貸放資金的數量，進而產生信用緊縮或寬鬆效果，是重要的貨幣政策工具之一。

二、在我國，哪些金融機構需要提存準備金？

凡是收受存款的金融機構均應依規定提存「準備金」，包括本國銀行、外國銀行及大陸銀行在台分行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部及中華郵政公司。