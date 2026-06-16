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台股ETF受益人突破1700萬　主動式、高息型衝最多

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據集保戶股權分散6月12日最新統計資料顯示，台股ETF上周新增三檔，總檔數來到91檔，受益人數也新增638667人，總人數突破1700萬大關來到17121475人創新高，統計今年來增加了4947985人。以單檔表現來看，有33檔台股ETF受益人數創高。

▲▼ETF受益人排名。（圖／ETtoday）

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進一步觀察單檔周增情況，周增前十名中有包括主動中信台灣收益(00406A)、主動統一台股增長(00981A)、主動富邦台灣龍耀(00405A)、主動聯博動能50(00404A)共4檔主動式，以及包括群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、大華優利高填息30(00918)共3檔高息型，整體而言，主動式與高息型台股ETF人氣相對旺。

群益投信台股ETF研究團隊表示，面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。

展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

關鍵字： 標籤:**台股ETF高息型ETFAI趨勢穩健投資金融股

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