手握200萬All in 0050！過來人搖頭「先買50%」等1時機再加碼

▲網友建議，先投入一半。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

最近股市熱，大家一窩蜂想追高，買進大量的股票，一名自稱「超級小白」的網友表示，過去主要以定存為主，現在手上有200萬資金，打算一次投入ETF，分別買進0050與VWRA各100萬元，但一方面也擔心，目前市場大漲時直接買進，會不會有買貴的風險，要買整張還是零股慢慢存？貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，以前主要使用定存理財，如今手上累積到200萬元後，想把資金分成兩半投入0050與VWRA，「等於我全部身家都投下去」。雖然已經完成證券帳戶申辦，但真正要進場時，才發現自己對交易流程、看盤方式與實際操作都很陌生。

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卡在該買零股或整張 擔心一次投入風險高



他坦言，現在市場夯，擔心買在相對高點，不曉得該零股分批買，還是直接以整張方式下單，也表示之後仍會持續用定期定額方式存股，「現在大漲現買ok嗎？」

貼文一出，網友建議，「新手0050定期定額買一個月2萬，因為你不確定現在是不是高點，定期定額可以平攤你的均價，其他錢可以放可以進出的個股，我推台積無腦買」、「留一半現金等加碼，另一半去買一些科技股少的高股息，像是00878，或像1-3年期的美債ETF，在這段等待時間還會創造一些現金流」、「一半放0050跟00981，另一半等市場哀鴻遍野再進場」。

也有人指出，如果是閒錢就一次買進，「我禮拜四一次買三張欸，反正之後回過頭來看現在都是低點」、「先確認好你這200萬是閒錢，是打算放長期的，直接單筆投入是可行的，不用預測高點低點」。