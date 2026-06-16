抱2年沒賺超失望！下車後「這3檔ETF」卻一路狂飆　82萬人錯過

▲示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

高股息ETF今年股價一路衝高，投資達人股添樂表示，有超過82萬人在今年前將三檔熱門高股息ETF賣出，直接錯過了這一波起漲點，前三名分別為元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）及國泰永續高股息（00878），受益人數分別流失39萬、29萬、15萬。

投資達人股添樂在臉書發文，近一年最「熱賣」的高股息ETF前三名為00940、00929與00878，00940，總計共超過82萬名投資人。他分析，很多人在前兩年一路緊抱，眼見績效始終沒有起色，於是選擇在去年底或年初脫手賣出，想不到賣出後，反而成為新一輪主升段行情起點。

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00929與00878表現勝大盤



股添樂整理出數據，00929今年漲幅高達73%，00878今年上漲57%，而00940也交出了上漲38%的成績，「00929與00878今年至今為止反而交出擊敗大盤表現」；不少投資人在2024至2025年這兩年買入之後等不到行情，心灰意冷選擇離場，結果離場後股價卻開始迎來一波劇烈上漲。

等兩年沒起色 脫手後卻迎來主升段



對於投資人買賣時間點與股價走勢的落差，股添樂表示，投資人常期待股票一買進就上漲、一賣出就下跌，但實際狀況往往不如預期，「真實情況往往是，股票一買進就下跌，一賣出就上漲；而空手的時候股票狂漲，滿手的時候卻又開始凍漲。」

貼文一出，底下網友熱議，「高股息套二年，第一個解套的是00929，賣掉後大漲又撿回，這次重新定位，不當它是高股息，當成『科技型』的ETF」、「我把56賣飛了，撿不回來所以，878、919抱緊一點」、「00878、00929從頭抱到尾，現在煩惱要不要退休了」。不過也有網友表示，「高股息近期漲多少已經不重要，2年前賣掉改買0050，都已經漲250%了」。

．本文經「股添樂」授權轉載。

