辜仲諒添話題！高球場創佳績　打出「信天翁」引企業圈熱議

▲▼中信金控大股東辜仲諒5月下旬於東華高爾夫球場擊出「信天翁」。（圖／讀者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中信金控（2891）大股東、現任中華民國棒球協會理事長與亞洲棒球總會會長的辜仲諒，近來話題頻頻，中信金股價創新高、入股台泥（1101）成大股東，甚至引發政商界熱議是球場上打出比一桿進洞難度還高的「信天翁」（Albatross）；無論在擘畫企業版圖、公益體育推動或個人運動表現上，皆交出受到矚目的成績單，讓外界更加關注其後續動向。

其實熟稔辜仲諒的人深知他在高爾夫球精湛的球技，與他一同球敘的企業友人以「佩服眼神」透露「辜董最近打球神乎其技」，他說，「5月下旬在南峰高爾夫球場全場抓下一鷹五鳥，尤其後九洞更打出僅僅29桿的驚人成績，最終以低於標準桿四桿、總桿數68桿打完比賽，全場展現火燙手感。」由於當天表現亮眼，辜仲諒心情大好，也包了一個大紅包給桿弟分享喜悅。

▲▼中信金控大股東辜仲諒（左二）5月下旬於東華高爾夫球場擊出「信天翁」，與球友開心合照、下圖同。（圖／讀者提供）

原以為這樣的表現已經夠精彩，沒想到僅隔一周後，辜仲諒在東華高爾夫球場再度展現近乎完美的神技，在場企業球友描述，「在標準桿五桿、全長515碼的第八洞，開球擊出316碼，第二桿剩199碼，辜仲諒拿出5號鐵桿一擊直接進洞，打出低於標準桿三桿信天翁，辜仲諒最後繳出低於標準桿六桿、總桿數66桿的好成績。

整場球敘令球友驚呆的是辜仲諒竟打出「信天翁」！依據高爾夫世界雜誌（Golf World）報導，職業球員擊出一般稱為「雙鷹」的「信天翁」機率約為600萬分之一，這根本是高爾夫裡的稀有神話，象徵極罕見的完美表現，就像信天翁這種在天空中翱翔的巨鳥一樣令人驚嘆！

當天在場球友直呼：「這不是一般企業家球敘，辜仲諒表現根本是職業比賽。」還笑稱，「辜董最近打球神乎其技，如果不是要顧棒球，根本就可以去打PGA。」

辜仲諒高爾夫球神技其實是遺傳自父親辜濓松。辜濓松長年支持台灣高爾夫運動發展，曾於1958年擔任高球國手，代表台灣參加第一屆業餘艾森豪盃錦標賽。

辜仲諒高爾夫球技精湛早聞名台灣政商界，於球敘抓下小鳥（Birdie）、老鷹（Eagle）屢見不鮮，最高紀錄曾在2020年一年之內打了22隻老鷹，好友王文祥和其他隊友還特別送他一幅巨幅老鷹的油畫，紀念這項壯舉。2023年亦曾於東華高爾夫球場擊出一桿進洞（Hole In One），加上今年極度罕見的信天翁，可謂所有高爾夫球友夢想的目標都已達成。

▲中信金控大股東辜仲諒5月下旬於南峰高爾夫球場打球的計分卡，後九洞打出僅29桿。（圖／讀者提供）

辜仲諒不僅熱愛高爾夫，對棒球運動發展也是念茲在茲，長期出錢出力投入台灣、乃至於國際棒球發展，各級棒球賽事、國際棒球及經貿組織活動以及中華隊征戰的場合，辜仲諒都會排除萬難現身力挺。

除了體育版圖外，辜仲諒近期話題不斷，在企業經營端方面，市場傳出他入主台泥（1101）成為主要大股東的消息，還有中信金展現亮眼成績單，股價頻創新高，旗下中國信託走過一甲子，2026年迎來了盛大的 60 週年。