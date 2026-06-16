連續14屆微軟MVP現身　商研院推出Excel＋AI實戰培訓班

▲商研院「職場Excel+AI活用高手實務班」海報。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人商業發展研究院(簡稱商研院，CDRI)數位創新學院因應生成式AI快速發展與企業數位轉型需求，推出「職場Excel+AI活用高手實務班」，協助職場人士掌握Excel結合AI工具的應用能力，透過智慧化數據處理與分析技巧，大幅提升工作效率與決策品質，打造AI時代不可或缺的數據競爭力。

在AI時代，Excel已不再只是單純的試算表工具，而是結合智慧科技的重要工作平台。面對日益龐雜的資料處理、數據分析及報表製作需求，懂得善用AI輔助工具的專業人才，將能以更快速、更精準且更高效的方式完成工作任務。培訓班特別針對希望提升數據分析能力與辦公效率的職場人士設計，結合Excel核心功能與ChatGPT智慧輔助應用，帶領學員從傳統資料處理進階至智慧分析與決策應用。

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課程特別邀請連續14屆榮獲Microsoft MVP(微軟全球最有價值專家)殊榮的頂尖講師親自授課。兩天密集實戰課程中，第一天將建立「Excel＋AI整合思維」，學習運用ChatGPT協助資料清理、格式整理及快速生成樞紐分析報表，有效降低人工作業時間與錯誤率；第二天則聚焦圖表設計與函數應用實務，透過AI協助製作專業級視覺化圖表、撰寫進階函數公式，並學習活頁簿保全與管理技巧，建構兼具效率與安全性的工作環境。

透過該課程，學員將全面掌握五大核心能力，包括：AI整合思維、智慧資料處理、專業級商務報表製作、高效函數運算，以及資料安全管理。其中，透過Excel與ChatGPT的協同運作，不僅能提升日常工作效率，更能將數據轉化為具價值的商業洞察，強化個人職場競爭優勢。

「職場Excel+AI活用高手實務班」將於6月30日及7月1日（週二、週三）白天舉行，即日起開放報名，凡於6月18日前完成報名者可享早鳥優惠。歡迎企業主管、行政人員、專案管理人員、業務行銷人員及所有希望提升數據分析能力的職場工作者踴躍參加。

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