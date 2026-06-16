台積電最後一筆6960單暴拉！漲25元收最高2400　台股收漲412點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲412.2點，以45809.19點作收，漲幅0.91％，成交量11977.9億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲103.09點開出，指數開高走高，盤中最高達45809.19點，最低45266.34點，終場收在45809.19點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）尾盤急拉，最後一單暴6960張成交量，終場上漲25元來到2400元，漲幅1.05％；鴻海（2317）上漲1.5元至269元；聯發科（2454）上漲90元至4560元；廣達（2382）下跌7.5元來到362.5元；長榮（2603）下跌4元至220.5元。
今天漲幅前5名個股為沛爾生醫-創（6949）上漲74元，漲幅10％；映泰（2399）上漲4.8元，漲幅10％；麗正（2302）上漲3.8元，漲幅10％；統懋（2434）上漲3.45元，漲幅9.99％；聯穎（3550）上漲2.8元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為立隆電（2472）下跌38.5元，跌幅9.97％；漢唐（2404）下跌135元，跌幅9.78％；興勤（2428）下跌30元，跌幅9.68％；鈺邦（6449）下跌44.5元，跌幅9.61％；聯合再生（3576）下跌2元，跌幅9.52％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|沛爾生醫-創（6949）
|814.0
|▲74.0
|▲10.0％
|映泰（2399）
|52.8
|▲4.8
|▲10.0％
|麗正（2302）
|41.8
|▲3.8
|▲10.0％
|統懋（2434）
|38.0
|▲3.45
|▲9.99％
|聯穎（3550）
|30.85
|▲2.8
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|立隆電（2472）
|347.5
|▼38.5
|▼9.97％
|漢唐（2404）
|1245.0
|▼135.0
|▼9.78％
|興勤（2428）
|280.0
|▼30.0
|▼9.68％
|鈺邦（6449）
|418.5
|▼44.5
|▼9.61％
|聯合再生（3576）
|19.0
|▼2.0
|▼9.52％
資料來源：證交所
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