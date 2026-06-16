台積電最後一筆6960單暴拉！漲25元收最高2400　台股收漲412點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲412.2點，以45809.19點作收，漲幅0.91％，成交量11977.9億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲103.09點開出，指數開高走高，盤中最高達45809.19點，最低45266.34點，終場收在45809.19點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）尾盤急拉，最後一單暴6960張成交量，終場上漲25元來到2400元，漲幅1.05％；鴻海（2317）上漲1.5元至269元；聯發科（2454）上漲90元至4560元；廣達（2382）下跌7.5元來到362.5元；長榮（2603）下跌4元至220.5元。

今天漲幅前5名個股為沛爾生醫-創（6949）上漲74元，漲幅10％；映泰（2399）上漲4.8元，漲幅10％；麗正（2302）上漲3.8元，漲幅10％；統懋（2434）上漲3.45元，漲幅9.99％；聯穎（3550）上漲2.8元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為立隆電（2472）下跌38.5元，跌幅9.97％；漢唐（2404）下跌135元，跌幅9.78％；興勤（2428）下跌30元，跌幅9.68％；鈺邦（6449）下跌44.5元，跌幅9.61％；聯合再生（3576）下跌2元，跌幅9.52％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 沛爾生醫-創（6949） 814.0 ▲74.0 ▲10.0％ 映泰（2399） 52.8 ▲4.8 ▲10.0％ 麗正（2302） 41.8 ▲3.8 ▲10.0％ 統懋（2434） 38.0 ▲3.45 ▲9.99％ 聯穎（3550） 30.85 ▲2.8 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 立隆電（2472） 347.5 ▼38.5 ▼9.97％ 漢唐（2404） 1245.0 ▼135.0 ▼9.78％ 興勤（2428） 280.0 ▼30.0 ▼9.68％ 鈺邦（6449） 418.5 ▼44.5 ▼9.61％ 聯合再生（3576） 19.0 ▼2.0 ▼9.52％

資料來源：證交所