亞太智慧商業物流展6/23登場　AI.冷鏈.物流消防安全一次看

▲中華郵政、工研院等參加今年展出。（圖／茵康國際提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著全球供應鏈重組、AI技術快速發展，以及企業對物流韌性與安全管理需求持續提升，台灣物流產業正迎來新一波轉型升級，6月23日至25日在桃園會展中心登場的「2026亞太智慧商業物流展(SBLA)」，匯聚國內外物流、倉儲、自動化設備、供應鏈科技、智慧車聯網及消防安全領域逾百家廠商，共同展示未來物流產業發展趨勢。

本屆展會以智慧化、安全化與永續化為核心，規劃國際物流區、智慧物流區、冷鏈創新區、物流人才區、商用車區及AI智慧科技主題館六大主題展區，完整呈現物流產業從供應鏈管理、倉儲配送到智慧科技應用的最新成果。

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在國際物流區與智慧物流區方面，將展示全球供應鏈發展與物流數位轉型最新成果。包括工業技術研究院帶來物流管理解決方案；中華郵政展示跨境物流與全球配送服務；元太科技工業、艾立製研等廠商將展出自動化設備與智慧科技如何提升物流效率與營運韌性。

在冷鏈創新區與AI智慧科技主題館方面，增站運籌科技、萬頂科技太陽生鮮農產等廠商將展示一站式冷鏈供應鏈整合服務；瑞鑑航太科技將展出低空經濟與空中物流管理技術；工業技術研究院則帶來自動化倉儲、AI智動化的解決方案等前瞻技術成果；今年展會也特別納入物流消防安全議題，邀請誼信科技等展示極早期火災預警技術，強化智慧倉儲與自動化物流場域的安全防護能力。

物流人才區集結國立台灣海洋大學、開南大學與萬能科技大學等大專院校及產學單位，共同展示智慧物流、智慧航運及產學合作成果，協助企業媒合未來物流人才需求；商用車區則匯聚裕益汽車(FUSO)、 台灣製造冷凍及空廚餐車的邰利集團、威剛智高等企業，展示智慧車聯網、車隊管理及新能源運輸解決方案，展現商用車產業朝向數位化與智慧化發展的新趨勢。

主辦單位茵康國際表示，物流產業已從傳統運輸服務，逐步轉型為整合AI、自動化、數據分析與永續發展的關鍵產業，本屆展會除展示最新技術與設備外，也將舉辦多場國際論壇與產業交流活動，邀請國內外專家共同探討智慧物流、冷鏈創新、物流人才、低空經濟及消防安全等重要議題，打造亞太地區具指標性的物流產業交流平台。