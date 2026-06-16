聯邦快遞助台灣UVISION從一人創業走向全球　提供整合式物流方案

▲聯邦快遞以整合式物流方案優化跨境電商營運。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

在跨境電商快速成長的趨勢下，越來越多台灣中小企業與新創品牌將海外市場視為成長的重要引擎，面對複雜的物流挑戰，聯邦快遞(FedEx)表示，透過整合式物流解決方案與數位工具，成功協助台灣智慧投影機品牌 UVISION 從創業初期便布局全球市場，將產品銷售至北美、歐洲、日本、澳洲、中東及東南亞等市場。

成立於2020年的UVISION，致力於打造更智慧、更易於使用的家庭影音體驗。旗下AllPlay Smart Projector結合1080p Full HD 畫質、Google TV與Dolby Audio音效系統，提供消費者沉浸式娛樂體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與多數新創企業不同，UVISION 並未選擇先深耕台灣市場，而是在創業初期便將目標鎖定北美市場，並透過亞馬遜(Amazon)展開跨境銷售。隨著產品逐漸獲得市場關注，品牌也快速擴展至歐洲、日本、澳洲、中東及東南亞等市場。然而，國際化發展也伴隨著新的營運挑戰。除了產品創新之外，跨境物流效率、供應鏈穩定性以及客戶履約體驗，都成為品牌持續成長的重要關鍵。

2021年，UVISION 首款產品UVISION X1正式於 亞馬遜美國站上市。隨著銷售規模成長，跨境履約的複雜度也隨之提高。海外消費者對配送速度、物流透明度及服務品質有更高期待，快速且穩定的交付能力逐漸成為品牌競爭力的重要一環。

此外，UVISION 的產品製造週期約需60天，加上15天組裝時間，任何原物料或零組件運輸延誤，都可能影響產品上市與交付時程。尤其在群眾募資及新品上市期間，物流穩定性更直接關係到品牌聲譽與客戶信任。

隨著品牌持續拓展產品線、增加銷售通路，並陸續進駐Walmart等零售平台及海外實體通路，每個市場不同的法規、報關與物流要求，也讓跨境營運變得更加複雜。對於資源有限的新創企業而言，要支撐全球市場成長，所需要的已不僅是一家物流服務供應商，而是一個能同時提供速度、可視性與可靠性的長期策略夥伴。

聯邦快遞深知中小企業在跨境拓展過程中所面臨的挑戰，因此不僅提供運輸服務，更協助企業透過數位化工具提升物流管理效率。針對 UVISION 的跨境營運需求，聯邦快遞透過FedEx Ship Manager提供整合式物流解決方案，協助其簡化出貨流程並提升全球履約效率。

‧簡化出貨作業流程：系統可直接從訂單資料產生運輸標籤與相關文件，減少人工處理時間與輸入錯誤風險。

‧提升跨境通關效率：透過完整且一致的文件管理機制，降低因資料缺漏導致的清關延誤風險。

‧強化物流透明度：透過接近即時的貨件追蹤服務，掌握從出貨到送達的完整運輸流程。

‧優化消費者體驗：系統可自動同步追蹤資訊至電商平台，讓消費者即時掌握配送進度。

UVISION 的案例顯示，即使是一人團隊，在創業初期也能透過數位工具與物流夥伴的支援成功拓展全球市場。聯邦快遞表示，將持續透過結合全球網絡、跨境專業與數位創新的整合式物流方案，協助更多台灣中小企業把握跨境電商商機，加速國際布局。