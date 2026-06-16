富邦景氣循環組合基金7／3開募　訴求3A投資架構

▲富邦景氣循環組合基金7月3日開募。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI浪潮、貨幣政策節奏、地緣政治與關稅政策交錯影響下，全球金融市場波動加劇，投資人面對瞬息萬變的市場環境，往往陷入「何時投資、投資什麼、如何配置」的難題。富邦投信今（16）日推出「富邦景氣循環多元資產組合基金」將於7月3日開募，透過「景氣循環、多元資產、組合基金」3A核心投資架構，協助投資人掌握不同景氣階段的投資機會，打造兼顧成長與風險管理的資產配置方案。

「富邦景氣循環多元資產組合基金」擬任經理人林忠義表示，近年市場環境變化速度遠超過過往，從疫情、升降息循環、俄烏戰爭、AI產業革命，到近期全球關稅政策與地緣政治風險升溫，都使投資決策難度大幅提高。根據國際研究機構DALBAR長期追蹤發現，多數投資人容易受到市場情緒影響，在市場高點追價、低點停損，長期投資成果往往不如市場平均表現。因此，相較於單一資產押注，透過專業團隊進行資產配置與定期調整，已成為全球資產管理的重要趨勢。

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林忠義分析，資產配置向來被視為影響投資績效最重要因素之一，被譽為「全球資產配置之父」的布林森研究指出，投資組合長期績效超過九成來自資產配置決策；而耶魯大學捐贈基金成功經驗，也顯示多元資產布局有助於提升長期投資成果，該基金將以ETF作為主要投資工具，透過全球化、多元化布局，協助投資人降低自行選時、選股及資產配置的困難。

「富邦景氣循環多元資產組合基金」以「3A」為核心投資架構。首先是All-weather（全天候），透過OECD綜合領先指標、美債利差及聯準會總資產三大指標，研判景氣循環所處階段；其次是Asset Allocation（資產配置），依據不同景氣週期動態調整股票、債券、房地產、黃金及比特幣(本基金主要以此處所指資產類別之本國ETF及外國ETF為投資標的，詳細投資範圍以基金公開說明書為準。)等資產配置比例；最後則是Aggregation（整合），結合量化模型與經理人研究判斷，整合傳統金融資產與新興資產配置機會。

富邦投信指出，當前全球經濟雖面臨諸多挑戰，但AI產業持續擴張、企業獲利穩健成長，加上主要央行貨幣政策逐步轉向，市場仍存在結構性投資機會。然而投資人若僅聚焦單一市場或單一產業，容易面臨較大波動風險，因此透過多元資產配置分散風險，更能提升投資組合韌性。