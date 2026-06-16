必應創造股東會通過配息5元　看好下半年展演商機

▲必應創造今早舉辦115年股東常會。（圖／必應創造提供）

記者高兆麟／台北報導

必應創造（6625）今（16）日舉行115年股東常會，會中承認並報告114年度營業概況、盈餘分配及115年度營運計畫。綜觀114年度營業結果，整年合併營收為新台幣43.7億元，較前一年增加12.2億元，年增率約38.7%，稅後淨利約5.11億元，再創公司歷史新高。每股稅後盈餘9.13元，配發每股現金股利5元。

展演市場熱絡，必應創造發揮專業職人經驗與純熟技能，整合軟硬體資源與廠商夥伴共創佳績，不只營收規模擴大，總營收連續3年刷新公司歷史紀錄。115年至今維持穩定成長，據最新公布5月份單月營收達7.7億元，為過去1年來單月營收新高，1至5月總營收達18.9億元，累計成長率為37.18%。

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必應創造以「專業小黑人」形象，成立12年來在展演產業中發揮高效能參與全球大小展演活動，光114年便承辦與製作了超過16組華語歌手的大型巡演演出，除了深耕演唱會，必應創造114年同樣跨足多元業務，推動營運動能。包括各類大型頒獎典禮、首映晚會、節慶活動、體育賽事與電視台棚內錄影節目。

「台北大巨蛋」自從113年加入音樂展演活動後，市場上大型演唱會與指標性活動的需求明顯增加，為必應創造帶來大型專案與展演製作機會，隨著場館場次需求逐年增加，舞台、燈光、音響及整體技術整合需求也同步成長，為必應創造持續挹注公司營收，成為營運成長重要動能之一。

綜觀115年上半年必應創造已參與包括i-dle、鄧紫棋、ONE OK ROCK、孫燕姿等巡迴演唱會台灣場次演出，預計下半年將繼續參與7場五月天「#5525+2 回到那一天」25週年巡迴演唱會、韓國女團aespa「LIVE TOUR-SYNK : COMPLæXITY-in TAIPEI」等演出，且其他演出場次仍持續增加。

至於115年下半年各大型展演活動，包括第17屆金音獎、台北電影節、第61屆金鐘獎、臺北戲劇獎、傳藝金曲獎、臺灣文博會、台灣設計展等頒獎及開幕大型典禮，依然看得見「必應人」活躍參與軟、硬體製作的專業身影，必應創造執行長周佑洋表示：「公司以作品品質與觀眾體驗為核心，透過軟硬體整合、制度化管理和展演人才培育，持續提升創意實現能力。近年來也發展多元業務、自有IP及國際合作，希望能透過多元人才、客戶及市場布局，成為穩健運營的永續展演企業。」