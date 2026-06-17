00929配息翻倍、人氣回籠　定期定額金額月增逾25%

▲復華台灣科技優息（00929）今年表現大放異彩。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

受惠AI熱潮帶動科技股強勢上攻，復華台灣科技優息（00929）今年表現大放異彩，不僅勇奪高股息ETF績效冠軍，最新配息更從0.13元一舉翻倍調升至0.26元，年化配息率突破10%。在績效與配息雙利多加持下，00929人氣明顯回升，定期定額筆數、人數及扣款金額同步增加，顯示投資人信心逐步回籠。

00929自去年完成追蹤指數升級後，成分股更聚焦台灣科技產業龍頭企業，在今年AI產業持續擴大投資、科技股強勢上漲帶動下，ETF績效一路攀升。根據CMoney統計（截至6月12日），00929今年以來報酬率已達62%，不僅超越大盤，甚至跑贏部分主動式台股ETF，成為今年高股息ETF市場最大黑馬。

除了績效表現亮眼，00929配息也同步提升，今年以來已四度調高配息，從年初每單位0.09元一路上調至0.26元，不僅較前次0.13元翻倍成長，也改寫掛牌以來最高配息紀錄。若以6月12日收盤價29.51元估算，本次單次配息率約0.88%，年化配息率約10.57%，再度站上雙位數水準。

在報酬率與配息同步亮眼帶動下，00929投資人氣明顯回溫。觀察近期定期定額變化，00929仍穩居高股息ETF定期定額第五名，定期定額筆數達43,539筆，較上月同期增加2.3%；定期定額人數為25,353人，較上月同期增加3.1%。

更值得注意的是，00929定期定額總扣款金額已接近13億元，較上月同期大幅增加25.7%，增幅明顯高於筆數與人數成長，顯示不僅參與定期定額的投資人增加，單筆投入金額也有放大跡象。

市場分析指出，00929今年之所以能繳出亮眼成績單，關鍵在於成功搭上AI產業高速成長列車。從主要成分股表現來看，聯發科今年以來大漲191.2%，聯電上漲153.8%，漲幅最為驚人；另外，大立光及台積電今年以來也分別上漲70.6%及46%，多檔權值股強勁表現，成為推升ETF績效的重要動能。

此外，根據復華投信官網資料，截至6月12日，00929資本損益平準金為14.23元，若以目前每單位配息0.26元估算，市場推算理論上可支應約54個月配息。也因此，有投資人認為，00929今年股價漲幅明顯，0.26元配息可能只是新起點，後續仍具配息調升想像空間。

整體來看，00929今年迎來新局面，不僅漲勢跟上台股多頭行情，績效更躍居高股息ETF之首，配息也從年初低點一路調高至歷史新高。隨著定期定額數據同步回溫，00929能否延續高報酬與高配息表現，將成為下半年高股息ETF市場的重要觀察焦點。