中國AI概念股強攻！00877滿手光通訊！績效奪陸股ETF冠軍、定期定額買氣同步升溫

▲00877滿手光通訊，績效奪陸股ETF冠軍。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

中國AI概念股強勢上攻，帶動科技類陸股ETF表現大幅領先市場。其中，復華中國5G（00877）今年以來報酬率超過六成，不僅穩居陸股ETF績效冠軍，更超越2倍槓桿型陸股ETF。亮眼績效也吸引投資人持續加碼，帶動定期定額筆數、人數及扣款金額同步成長，成為今年陸股ETF市場最受矚目的焦點。

2026年以來，陸股在AI與科技自主化題材帶動下延續反彈走勢，主要指數表現回暖，科技類股成為市場資金追逐焦點。法人分析，本輪科技股上漲主要來自三大動能，首先，AI產業鏈加速發展，從晶片設計、算力基礎建設，到大模型應用與企業數位化解決方案，相關需求持續升溫，也使企業營運前景與市場評價同步轉佳。

其次，中國近年持續推動科技自主與國產替代發展，在半導體設備、工業軟體及關鍵零組件等領域加大投資力度，市場對科技產業長期發展前景維持樂觀。再者，在評價面相對具吸引力，以及企業獲利改善預期帶動下，部分國際資金也重新關注中國科技產業投資機會，進一步推升市場資金動能。

科技股領漲之下，科技主題ETF表現同樣亮眼。根據CMoney統計（截至6/12），復華中國5G（00877）今年以來報酬率達61.4%，奪下陸股ETF績效王寶座，不僅優於市值型、也跑贏2倍槓桿型陸股ETF。排名第二的永豐中國科技50大（00887）今年以來報酬率也達38.47%。這兩檔ETF均以科技類股為主要配置，因此在中國科技股行情升溫下，表現相對突出。相較之下，其餘陸股ETF今年以來報酬率多低於16%，部分甚至呈現個位數或負報酬。

00877績效表現突出，也同步推升定期定額熱度。觀察近期數據，00877定期定額筆數較上月同期增加25%，投資人數成長19.1%，總扣款金額更大幅增加31.4%；平均每人每月定期定額扣款金額也由10,769元提高至17,060元，反映投資人對科技類陸股ETF的加碼意願升高。

整體來看，隨著中國持續推動「新質生產力」發展，並加速人工智慧、先進製造及數位基礎建設等領域投資，科技產業仍將是未來經濟轉型的重要引擎。市場認為，若AI技術持續擴大應用並轉化為企業獲利，科技股表現仍值得關注，相關科技主題ETF也可望持續受惠。