Visa攜手台灣大哥大布局AI代理商務　啟動全台首個試點

▲Visa與台灣大哥大簽署策略合作備忘錄，啟動全台首個電信產業 AI 商務試點。（圖／VISA提供）

記者巫彩蓮／台北報導

全球數位支付公司Visa宣佈與台灣大哥大簽署策略合作備忘錄（MOU），結合Visa全球支付網路與 AI 商務創新能力，以及台灣大哥大在地電信與科技服務量能，共同為台灣的代理式商務（Agentic Commerce）交易建立安全支付框架，推動全台首個AI商務試點。

代理式商務正為數位商務注入動能，根據Visa最新數據，AI代理式商務市場規模預計於 2030 年達到1.7兆美元，並以67%的年複合成長率持續增長，作為未來規模化的初期試點，雙方將以台灣大哥大myfone網路門市作為首波試點，透過 Visa 智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）導入Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議，協助商家辨識可信任的AI代理，並支援由 AI 代理發起的交易，為AI商務建立安全且可信賴的基礎。

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Visa亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示：「AI 正快速改變支付生態，代理式商務也將成為全球商務的重要轉折。Visa 長期引領支付創新，30年前便已開始導入AI技術，過去5年間亦投入超過120億美元 於支付基礎建設，致力為下一世代商務打造兼具全球規模與高安全性的支付環境。」

Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議是Visa為AI代理、消費者及商戶打造的身分驗證基礎架構，協助商戶辨識並驗證代表消費者執行交易的可信任 AI 代理。透過加密驗證技術傳遞AI代理的身分與交易意圖資訊，TAP能協助商戶有效區分合法的 AI 代理活動與惡意機器人行為。隨著AI代理逐步融入消費、支付及各類數位服務場景，建立具互通性的產業標準與可信任身分驗證機制，將成為推動 AI 商務生態發展的重要關鍵。

