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亞洲唯一！天逸集團榮獲第58屆FCI年會「Gold Diploma」國際獎項

▲▼ 國際,保理,天逸集團,FCI年會,跨境金融,GoldDiploma 。（圖／天逸集團提供）

▲天逸集團代表受邀出席第58屆國際保理商聯合會（FCI）年會並發表專題演講。（圖／天逸集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

6月7日－11日，第58屆國際保理商聯合會（FCI）年會於葡萄牙首都里斯本盛大舉行。身為國際保理商聯合會（FCI）會員機構，天逸集團受邀出席本屆年會並發表專題演講。在FCI Academy年度的表揚典禮中，天逸集團代表以優異表現脫穎而出，在全球僅有的三位獲獎者中佔有一席，榮獲本年度亞洲地區唯一的「Gold Diploma」獎項。
 

▲▼ 國際,保理,天逸集團,FCI年會,跨境金融,GoldDiploma 。（圖／天逸集團提供）
▲天逸集團代表以優異表現脫穎而出，榮獲本年度亞洲地區唯一的「Gold Diploma」獎項。

在本屆國際保理商聯合會（FCI）年會上，天逸集團作為亞洲少數受邀與會的會員機構之一，由集團海外業務負責人發表重要專題演講，分享天逸在國際保理領域的創新實務經驗與全球佈局，展現集團在跨境應收帳款融資業務的領先實力與全球化服務能力。

本屆FCI年會匯聚來自全球數十個國家及地區的金融機構代表與專家學者，針對全球化趨勢下保理產業的發展方向等核心議題進行深入研討與交流。年會期間舉辦的FCI Academy年度頒獎典禮，旨在表揚全球於保理及應收帳款融資領域表現卓越的企業代表，而「Gold Diploma」更代表該領域最高等級的榮譽，極具指標意義。

作為全球科技投資集團，天逸集團深耕國際保理與供應鏈金融領域25年，業務涵蓋出口貿易融資、海外市場金融服務、跨境電商融資、海外銀行開戶與國際收付款等多元國際金融服務。身為國際保理商聯合會（FCI）重要會員機構，天逸集團以推動發展國際保理產業發展為使命，持續投入全球保理專業人才培育工作，此次榮獲亞洲唯一「Gold Diploma」獎項，不僅是國際權威機構對天逸集團專業能力的高度肯定，更是集團長期推動國際化人才發展策略的重要成果。

攜手全球夥伴，共創卓越未來
身為全球保理產業的重要參與者，天逸集團將持續與國際保理產業攜手並進、共同成長，並透過國際保理商聯合會（FCI）所建立的合作平台，與全球合作夥伴深化交流、持續創新，共同為國際保理產業注入更多創新動能與發展潛力。

關鍵字： 國際保理天逸集團FCI年會跨境金融GoldDiploma

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