台積電太猛！外資訪廠驚艷　狂喊「目標價3500元」

▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

專精研究AI商機、總部位於香港的外資團隊Aletheia Capital，在實地訪查台積電（2330）台灣各大新晶圓廠後發布最新報告，對台積電產能和獲利前景大感驚艷，直呼「市場仍有低估」，維持台積電「買進」評等，並三度上調目標價至3500元。

Aletheia Capital指出，台積電新一輪先進製程產能擴張將持續推進，預估2026年、2027年及2028年新增先進製程月產能將分別達7萬片、15萬片及17萬片。報告認為，這代表台積電晶圓廠設備支出（WFE）在2027年有機會年增一倍，2028年也可望維持雙位數成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這已是Aletheia Capital今年以來第3度調升台積電目標價。該外資團隊今年1月將台積電目標價由2100元調高至2400元，4月再由2400元升至3000元，此次則進一步上修至3500元，顯示外資對AI需求帶動先進製程、高階封裝及獲利成長的信心持續升溫。

在後段製程布局方面，報告認為，台積電未來1年將更專注於CoWoS產能擴充，以支應AI晶片需求；至於SoIC與CoPoS，則更可能是2027年下半年至2028年的成長主軸。

Aletheia Capital進一步指出，若台積電能順利填滿所有新增產能，營收與獲利成長可望在2028年再度加速；在此之前，2024年至2027年營收與獲利年複合成長率有望超過30%，但目前市場對這項成長潛力仍未充分反映。

短線展望方面，Aletheia Capital預期，台積電2026年第2季營收有機會優於公司原先財測指引，毛利率表現也可望優於市場預期。因此重申台積電買進評等，並將本地股目標價上調至3500元，ADR目標價則上看700美元，估值基礎為2027年至2028年平均本益比20倍至25倍。