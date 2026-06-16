FIATA呼籲IATA直發單新規應做複審並暫緩實施　以維供應鏈穩定性

▲航空貨運的直發單框架FIATA認為應該做複審並暫緩實施。（圖／羅文祥提供）

記者張佩芬／台北報導

FIATA(國際貨運代理協會聯合會)呼籲對近期在IATA(國際航空運輸協會)貨運代理會議上通過的直發單(Direct Air Waybill，DAWB)框架修訂進行正式審查，並依據《IATA-FIATA協商委員會(IFCC)》審查機制(IATA CAC Resolution 801c 第4.2條)提出複審請求，7月1日生效的日期也應暫緩。

FIATA指出，針對擬議措施在法律、營運及保險層面的影響，相關諮詢明顯不足，同時行業利益相關方對法律不確定性的擔憂不斷增加，而全球航空貨運市場本已處於動盪之中，因此有必要依據IFCC審查機制，對原定於2026年7月1日生效的相關修訂進行重新審視。FIATA認為，此類重大變更應透過一個結構化、覆蓋全行業的重新評估過程推進，並在所有受影響利益相關方之間以包容且協商一致的方式制定。

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此次通過的措施將對DAWB框架帶來重大變化，並對航空貨運供應鏈中的合同責任、法律責任及賠償義務的分配產生重要影響。FIATA基於其在全球範圍內與貨運代理、航空公司、保險機構、法律專家以及託運人代表(包括貨主)開展的廣泛諮詢發現，許多利益相關方擔憂，現行框架中的某些內容可能會導致法律不確定性，並使責任、運營控制與可保風險之間出現非預期的不匹配。

透過這些諮詢，FIATA也識別出若干指導原則及可能的解決路徑，以建立一個更加平衡、且在營運層面更具可行性的框架，進而既回應航空公司的關切，又確保責任、運營控制與保險風險之間保持一致。

儘管FIATA認可航空公司在合規、盡職調查及風險可視性等方面提出的合理關切，但多數利益相關方一致強調，責任應始終與實際執行相關業務並擁有實際運營控制權的一方相匹配。部分利益相關方指出，當前提案可能會顯著擴大貨運代理的責任範圍，即便其僅作為托運人的代理人，並不掌控底層貨物資訊或相關合規流程。

此外，利益相關方也對如此重大變更在當前時點快速推進表示擔憂，認為此類規模和重要性的提案應給予全球行業各相關方充分時間進行法律、營運及保險評估。當前航空貨運行業本已面臨地緣政治、營運及商業層面的高度不確定性，因此維持全球供應鏈的穩定性、可預測性和法律清晰性尤為重要。

FIATA表示，IATA於2026年1月才向貨運代理行業通報相關提案，而距離區域聯合委員會(Regional Joint Council)及IFCC磋商時間已十分接近，導致業界沒有足夠時間進行充分的法律、營運及保險評估。

在這一加速流程中，提案隨後迅速獲得通過，但缺乏更廣泛的業界諮詢及影響評估，也未能在2026年7月1日這一提前實施日期之前提供足夠的營運、法律及保險層面的明確說明。

這一情況已引發貨運代理、託運人及保險機構的廣泛擔憂。參與諮詢的保險機構指出，尤其是在責任範圍與實際營運控制脫節的情況下，責任界定的不確定性可能會影響相關風險的可保性以及理賠處理的可預測性。

FIATA進一步指出，託運人及保險業代表也對潛在影響表達了關切，並強調維護法律清晰性、責任比例原則及既有契約結構的重要性。各方普遍認為，擬議修訂可能會破壞現有追償及索賠處理機制，增加關於契約責任及責任劃分的爭議，並為整個航空貨運鏈條帶來更多不確定性。

FIATA強調，任何涉及航空貨運供應鏈中權利與責任分配的結構性變更，都應建立在廣泛利益相關方共識以及嚴謹法律與技術評估的基礎之上。若框架制定過程中缺乏充分協調，可能會導致風險與責任分配失衡，並對法律確定性、商業關係及市場運作造成潛在影響。

基於上述背景，FIATA已正式要求通過IFCC機制，對擬議修訂及其實施時間表展開結構化審查，並進一步與包括托運人及保險機構在內的受影響利益相關方進行深入磋商。

FIATA認為，這一過程對於確保任何修訂後的框架能夠經過充分評估、具備法律一致性及營運可行性，並全面考慮更平衡的替代方案至關重要，同時也有助於維護市場穩定，並與包括Montreal Convention《蒙特婁公約》等既有國際責任框架保持一致。

FIATA表示，將繼續致力於與IATA及所有利益相關方展開建設性合作，以推動形成兼顧業界合理訴求、並能夠增強全球航空貨運體系清晰性、可預測性及韌性的平衡解決方案。