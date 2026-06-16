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高雄資產管理專區辦試延長1年　新納跨境服務3項業務

▲▼金管會主委彭金隆。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

端午節前夕，金管會主委彭金隆出席今（16）日例行記者會，他盤點亞資中心成績單，宣布「高雄資產管理專區」試辦期延長一年，新增跨境服務、私募股權基金99人限制鬆綁，以及預繳保費帳戶等三項業務，7月將發布「金融大回饋指引」將台灣金融業成長分享給社會大眾。

金管會於今日發布「亞洲資產管理中心成果報告」，自2024年9月推動相關政策以來，在法規鬆綁與制度創新帶動下，截至今（2026）年4月底，已累計完成52項法規調適，整體金融業資產管理規模較2024年6月增加達10.62兆元，高資產財富管理業務亦呈現倍數成長，已達成資產管理規模兩年預期增加4兆元的目標，顯示政策成效已逐步展現。

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高雄資產管理專區自2024年7月啟動以來，已有57家金融機構進駐，並推動授信融資、境外基金銷售及保險創新商品等38項試辦業務。

其中，銀行業授信融資業務累計動撥達2720件，貸款餘額近494億元；財富管理業務方面，客戶數達371人，投資餘額約43億元。投信投顧業則推動未具證券投資信託基金性質之境外基金多通路試辦，上架12檔產品，投資人持有金額達33億元。保險業部分，創新型商品累計有效契約219件，總保費收入達36億元，顯示專區發展上已初步展現成效，逐步形成資產管理產業聚落，帶動南台灣金融發展，平衡台灣南北發展。

金管會研擬可進一步納入「高雄資產管理專區」的試辦項目，目前初步評估將涵蓋擴大銀行跨境服務對象至境內高資產客戶、放寬未具證券投資信託基金性質境外基金，或引介投資私募股權基金時之99人投資人數限制、與開放保險商品設置預繳保費專屬帳戶等項目。
 

關鍵字： 標籤:**金管會資產管理高雄專區金融政策台灣金融

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