外資買台股407億！記憶體股操作不同調　買賣超10檔一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（16日）尾盤在台積電（2330）神助攻，指數收漲412點，外資續買超407.98億元，連3個交易日買超；台股盤面很夯的記憶體股，外資操作不同調，買進南亞科（2408）、華邦電（2344）居買超前2位，至於賣最多則是力積電（6770）。
三大法人今合計買超 582.74 億元，外資買超 407.98 億；自營商買超 60.89 億元；投信買超 113.87 億元。
外資今買超前10大個股，依序為南亞科（2408）4萬6936張、華邦電（2344）3萬5104張、玉山金（2884）3萬2521張、合庫金（5880）3萬94張、聯電（2303）2萬8997張、台新新光金（2887）2萬774張、凱基金（2883）1萬8823張、永豐金（2890）1萬3679張、台化（1326）1萬2642張、臺企銀（2834）1萬2334張。
外資今賣超前10大個股，依序為力積電（6770）7萬3881張、中鋼（2002）2萬5526張、聯合再生（3576）2萬493張、友達（2409）1萬8876張、大成鋼（2027）1萬3323張、群創（3481）1萬2261張、台泥（1101）1萬853張、宏碁（2353）9618張、寶成（9904）9282張、緯創（3231）9014張。
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