快訊／台股6檔「抓去關」新名單 飆股萬潤90天漲逾203%入列

證交所、櫃買中心今（16）日公告新增6檔處置股，自明（17）日起關到7月1日止。其中，車身模具大廠宏旭-KY（2243）、半導體自動化設備製造商萬潤（6187）、網通廠鑫永洋（6241）等3檔5分鐘撮合；印刷電路板（PCB）檢測及加工設備研製業大量（3167）、被動元件股信昌電（6173）皆為20分鐘撮合；印刷電路板（PCB）上游銅箔基板（CCL）業者尚茂（8291）維持25分鐘撮合，但延長處置期至7月1日。

千億級00713飆天價！換股增刪15檔 砍富邦金、凱基金轉進第一金

台灣指數公司今（16）日公布資產規模1073億元大高息低波（00713）追蹤指數「特選高股息低波動股價指數」上半年成分股審核結果，本次新增廣達（2382）等15檔新成分股，刪除玉晶光（3406）等15檔個股，調整結果將今日盤後生效。

台積電太猛！外資訪廠驚艷 狂喊「目標價3500元」

專精研究AI商機、總部位於香港的外資團隊Aletheia Capital，在實地訪查台積電（2330）台灣各大新晶圓廠後發布最新報告，對台積電產能和獲利前景大感驚艷，直呼「市場仍有低估」，維持台積電「買進」評等，並三度上調目標價至3500元。

外資買台股407億！記憶體股操作不同調 買賣超10檔一次看

台股今（16日）尾盤在台積電（2330）神助攻，指數收漲412點，外資續買超407.98億元，連3個交易日買超；台股盤面很夯的記憶體股，外資操作不同調，買進南亞科（2408）、華邦電（2344）居買超前2位，至於賣最多則是力積電（6770）。

被動元件吸金！2檔股價創高後翻黑 提前開獎獲利年增逾200%

被動元件受惠於人工智慧（AI）伺服器與邊緣運算剛性需求，迎來長周期缺貨潮，也成台股交投重心，股價波動大，禾伸堂（3026）今（16日）股價創逾20年高點、天二科技（6834）則是平天價，但都創高後翻黑，今同步都被要求提前公布獲利，2家5月單月都比去年同期成長逾200%。

月月配ETF00939開獎！配0.125元刷新高 年化配息率近7%

台股高息ETF「大給息」競賽不斷，擁有10.62萬受益人的月配型統一台灣高息動能（00939）今（16）日公告最新配息評價結果，每股預計發0.125元，刷掛牌以來新高，較前次配息成長約73%，年化配息率逼近7%。

台積電最後一筆6960單暴拉！漲25元收最高2400 台股收漲412點

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲412.2點，以45809.19點作收，漲幅0.91％，成交量11977.9億元。

台股ETF受益人突破1700萬 主動式、高息型衝最多

根據集保戶股權分散6月12日最新統計資料顯示，台股ETF上周新增三檔，總檔數來到91檔，受益人數也新增638667人，總人數突破1700萬大關來到17121475人創新高，統計今年來增加了4947985人。以單檔表現來看，有33檔台股ETF受益人數創高。

央行理監事會倒數計時 臉書小編突宣導「提存準備金」3理由

央行理監事會即將在後天（18日）登場，市場聚焦利率、房市等政策，不過央行臉書小編今（16）日突然在臉書上宣導「提存準備金」概念，市場預期將為此次會議埋伏筆。

富邦金、國泰金帶頭衝！6金控飆新高 狂催除息行情

13家金控股前5月獲利出爐，加上股東會陸續完成召開，除息日期相繼出爐，市場卡位除息行情，今（16）日富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控領攻漲幅逾3%，連同華南金（2880）、凱基金（2883）、元大金（2884），以及永豐金（2890）等六檔金控股價創下金控成立以來新高。