千億級00713飆天價！換股增刪15檔　砍富邦金、凱基金轉進第一金

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣指數公司今（16）日公布資產規模1073億元大高息低波（00713）追蹤指數「特選高股息低波動股價指數」上半年成分股審核結果，本次新增廣達（2382）等15檔新成分股，刪除玉晶光（3406）等15檔個股，調整結果將今日盤後生效。

00713新增15檔成分股，分別遠東新(1402)、儒鴻(1476)、聚陽 (1477)、技嘉(2376)、微星(2377)、廣達(2382)、國產(2504)、台灣高鐵(2633)、遠東銀(2845)、第一金(2892)、智易(3596)、上海商銀(5876)、復盛應用(6670)、億豐(8464)、台汽電(8926)。

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刪除股15檔成分股，分別亞泥(1102)、超豐(2441)、可成(2474)、富邦金(2881)、凱基金(2883)、華立(3010)、玉晶光(3406)、和碩(4938)、遠雄(5522)、群益證(6005)、台表科(6278)、樺漢(6414)、寶成(9904)、統一實(9907)、裕融(9941)。

法人分析，00713此次選股核心並非追逐市場熱門題材，新增成分股中，包括受惠於輝達伺服器平台、AI PC平台的廣達、技嘉、微星，以及受惠Wi-Fi 7換機潮與5G需求的智易；此外，紡織三雄遠東新、儒鴻、聚陽，以及台汽電、復盛應用、億豐等內需導向個股，則具備下半年營運成長題材，兼顧股息收益的同時，篩選股價、獲利波動相對穩定的企業。

本次遭刪除個股中，不少在00713持有期間已累積顯著漲幅，包括玉晶光、台表科、超豐、凱基金及群益證等，未來基金帳上的資本利得，將有望豐厚配息來源，00713今年第二季配息金額日前出爐，預計每股發1元，若以今日收盤價計算，年化配息率約為7%，近28萬名投資人將在7月10日領息。

00713以「高股息、低波動」為選股核心，在今年6月初台股震盪期間，展現抗震補漲的特性，適合作為現金替代部位，今日股價60.75元創下新高，單月漲幅近5%，同期間相對波動較大的熱門主動式ETF 甚至為負報酬；此次「15進15出」大動作調整，未來配息更可望回歸長期平穩的狀態。

